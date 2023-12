Hiszpanie są przekonani ws. Lewandowskich. Ostatni wpis Anny dowodem

Anna i Robert Lewandowscy w 2022 roku przeprowadzili się do Hiszpanii. Ich decyzja wiązała się oczywiście z transferem kapitana reprezentacji Polski, który podpisał kontrakt z FC Barceloną . Śledząc media społecznościowe trenerki, można zauważyć, że zmiana otoczenia była dla niej strzałem w dziesiątkę. Od kiedy tylko znane małżeństwo wprowadziło się do nowego mieszkania, Anna zaczęła sukcesywnie realizować swoje nowe pasje . Sporo też podróżuje po różnych zakątkach tego kraju. Jakiś czas temu żona napastnika "Blaugrany" ogłosiła fanom, że jest zakochana w Katalonii.

Hiszpanie zareagowali na wpis Anny Lewandowskiego. Nie mają wątpliwości

Co na to Hiszpanie? Co ciekawe, poświęcono żonie podopiecznego Xaviego osobny artykuł. "Plan Anny Lewandowskiej przed podróżą do Polski" - ogłoszono już w tytule.