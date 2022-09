Hiszpanie przewidują koronę dla Lewandowskiego. "Patrzy już tylko we wsteczne lusterko"

Co prawda kapitan reprezentacji Polski w tym momencie jest na pierwszym miejscu wspólnie z Iago Aspasem z Celty Vigo, hiszpańskie media są jednak przekonane, że raczej nie ma nikogo, kto mógłby zagrozić Lewandowskiemu. W podobnym tonie jeszcze przed tą kolejką wypowiadał się również Gary Lineker, który stwierdził, że byłby bardzo zdziwiony, gdyby Lewandowski nie został królem strzelców.

- Kolejny znakomity występ Lewandowskiego. Zintegrowany z tempem zespołu, pracowity w każdym aspekcie, druzgocący pod bramką rywala, co pozwoliło mu zostać współliderem klasyfikacji strzelców. Tak naprawdę Lewandowski może już patrzeć tylko we wsteczne lusterko - piszą dziennikarze Mundo Deportivo.

La Liga. Robert Lewandowski współliderem klasyfikacji strzelców

Trafienie z Sevillą mogło mieć dla Polaka tym większe znaczenie, że do tej pory był to jeden z listy bardzo niewielu klubów, przeciwko którym Lewandowski wystąpił kilkukrotnie, a nie potrafił im strzelić bramki. Przed wczorajszym meczem jego bilans z zespołem z Estadio Ramon Sanchez Pizjuan wymosił pięć meczów, odpowiednio dwa w Borussii Dortmund i trzy w Bayernie Monachium, gdzie zaliczył jedną asystę. Wczoraj wreszcie udało mu się przełamać tą małą "klątwę".

Dodatkowo hiszpańscy dziennikarze zwracają uwagę na zachowanie Lewandowskiego względem kolegów z drużyny. Wspominają sytuację Ousmane`a Dembele, który w dobrej sytuacji zamiast dogrywać do Polaka zdecydował się na strzał i posłał piłkę wysoko nad bramką. Hiszpanie docenili reakcję "Lewego", który zamiast wrzeszczeć na kolegę, zaczął go motywować bijąc brawo i zachęcając do walki w obronie.