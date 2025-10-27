Stan na ten moment jest taki, że po zakończeniu sezonu 2025/26 Robert Lewandowski stanie się wolnym zawodnikiem. Rubem Amorim z Manchesteru United bardzo ceni polskiego napastnika i chciał wykorzystać tę sytuację.

Później brytyjskie media poinformowały, że transfer Polaka do Manchesteru United zablokował właściciel Sir Jim Ratcliffe.

Temat potencjalnego transferu Polaka do Manchesteru United wyjaśnił się dość szybko. Jest potwierdzenie z hiszpańskiego źródła, że, przynajmniej na ten moment, nie ma o czym mówić. Lewandowski ostatecznie został skreślony przez Manchester United, a jego perspektywa również nie zakładałaby takiego ruchu.

Transfer Roberta Lewandowskiego do Manchesteru United? Właściciel "Czerwonych Diabłów" jest na "nie". Polski napastnik też

L. Miguelsanz z katalońskiego "Sportu" w swoim artykule powołuje się na brytyjskie media, a konkretniej na "The Daily Mirror".

- Właściciel Manchesteru United całkowicie zamknął drzwi przed tą transakcją, ponieważ nie chce podpisywać kontraktów z kolejnymi piłkarzami, którzy są na końcowym etapie swojej kariery - podaje L. Miguelsanz.

- Uważa, że popełniono błąd, sprowadzając z powrotem Cristiano Ronaldo po jego odejściu z Juventusu, podobnie jak w przypadku Cavaniego, który osiągał bardzo słabe wyniki w United - cytuje "Sport".

Stawianie na przyszłość to nie jedyny powód, dla którego transfer Roberta Lewandowskiego do Manchesteru United jest niemożliwy.

- Priorytetem Lewandowskiego jest pozostanie w Barçy przez kolejny rok, nawet jeśli oznacza to obniżenie wynagrodzenia i przyjęcie bardziej drugoplanowej roli, chociaż kontuzje na początku sezonu komplikują tę opcję - tłumaczy dziennikarz.

- Barça nie podejmie żadnej decyzji do końca sezonu, więc otoczenie piłkarza bada rynek w poszukiwaniu alternatywnych rozwiązań - dodaje.

Według L. Miguelsanza możliwymi kierunkami dla Roberta Lewandowskiego nadal pozostają AC Milan i Juventus. Polak nadal jest jednak nastawiony głównie na wywalczenie sobie nowego kontraktu w FC Barcelona.

Real Madryt – FC Barcelona. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports

Robert Lewandowski Jose Breton AFP

Robert Lewandowski i Lamine Yamale w barwach FC Barcelony Javier Borrego AFP

Sir Jim Ratcliffe - właściciel Manchesteru United DANIEL LEAL / AFP AFP