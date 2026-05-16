Hiszpanie poruszeni decyzją Lewandowskiego. Zostały godziny, poleją się łzy

Po wpisie Roberta Lewandowskiego w mediach społecznościowych na chwilę ucichnie celebracja kolejnego tytułu FC Barcelona. Opuszczenia stolicy Katalonii przez Warszawianina z dnia na dzień było coraz bardziej prawdopodobne, ale kibice giganta liczyli na zwrot akcji. Ten jednak nie nadszedł, ponieważ snajper z naszego kraju oficjalnie poinformował o nadchodzącej rewolucji w swojej karierze. "Po czterech latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy nadszedł czas, by iść dalej" - napisał.

Wieści błyskawicznie rozeszły się po Półwyspie Iberyjskim. "Robert, który w sierpniu skończy 38 lat, przybył z Bayernu Monachium latem 2022 roku za 50 milionów euro i zdobył siedem tytułów z Barceloną . Oprócz trzech tytułów mistrza La Liga, o których wspomina w filmie dedykowanym kibicom Barcelony, zdobył jeden Puchar Króla i trzy Superpuchary Hiszpanii" - krótko podsumowało kataloński rozdział Polaka "mundodeportivo.com".

Tak Hiszpanie reagują po wpisie Lewandowskiego. Są kulisy i plany FC Barcelona

O kulisach rozpisał się natomiast "sport.es". "Jak sugerowały osoby z bliskiego otoczenia Lewandowskiego, nie otrzymał formalnej oferty z konkretnymi kwotami i do połowy maja nie mógł już dłużej czekać na określenie swoich planów na przyszłość dla siebie i swojej rodziny. Barca, oczywiście, zdawała sobie sprawę, że polski piłkarz nie zamierzał czekać i że z każdym dniem jego dalsze noszenie koszulki Barcelony stawało się coraz mniej prawdopodobne".

Wiele wskazuje na to, że gwiazdora czeka huczny koniec rozdziału. Jutro podopieczni Hansiego Flicka rozegrają domowe spotkanie na wypełnionym po brzegi Camp Nou. "Pomysł Barcelony jest taki, aby Lewandowski mógł pożegnać kibiców tuż przed spotkaniem z Betisem. W meczu, który zostanie rozegrany na Camp Nou. Będzie to bardzo emocjonujący wieczór dla piłkarza" - zdradził zakulisowe szczegóły portal "cadenaser.com".

Początek wspomnianego wyżej widowiska w niedzielę o godzinie 21:15. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

