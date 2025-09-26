Hiszpanie porównali Lewandowskiego do... Wystarczy spojrzeć na to zdjęcie. W punkt

W spotkaniu szóstej kolejki La Liga FC Barcelona udała się na wyjazd do Oviedo. W starciu z ligowym beniaminkiem mistrzowie Hiszpanii byli zdecydowanymi faworytami. Tymczasem w 33. minucie to gospodarze objęli prowadzenie. Ekipa Hansiego Flicka musiała gonić za wynikiem.

Do wyrównania w 56. minucie doprowadził Eric Garcia. Kwadrans później na murawie zameldował się Robert Lewandowski, który rozpoczął mecz na ławce rezerwowych. Polak trafił do siatki po efektownym strzale z główki, dzięki czemu Barcelona objęła prowadzenie 2:1, a ostatecznie stać ją było na jeszcze jednego gola gwarantującego trzy punkty.

Hiszpanie znów zakochali się w Lewandowskim. W takiej odsłonie jeszcze nie wystąpił

Kapitan reprezentacji Polski zanotował świetne wejście. Kiedy tylko wszedł na boisko, dał jasny impuls kolegom do ataku. Zasługi 37-latka docenił "AS". Hiszpański dziennik w mediach społecznościowych opublikował niecodzienną grafikę z Lewandowskim w roli głównej.

Tym razem nasz rodak został przedstawiony jako... wiking. Graficy przygotowali mu specjalną zbroję, hełm oraz łódź, na której prezentuje się naprawdę dumnie. W tle powiewa flaga Barcelony. Takiego porównania z pewnością nie spodziewał się sam bohater czwartkowego meczu.

Co do powiedzenia o swoim zawodniku po ostatnim gwizdku miał Hansi Flick? - Zawsze mówię zespołowi, że zaczyna dana 11-tka, a mecz kończymy nawet pięcioma innymi piłkarzami. Najważniejsze, żeby każdy dawał 100% dla drużyny. Było widać, że kiedy (Lewandowski red.) wchodził z ławki, chciał zmienić rezultat. To nie chodzi tylko o bramkę, ale o zmianę dynamiki meczu. Dla nas to coś świetnego - powiedział szkoleniowiec katalońskiego klubu.

- Na początku było ciężko. Osobiście podoba mi się sposób, w jaki gra ta drużyna, bo chce grać dobry futbol. W pierwszej połowie mieliśmy problemy z wykończeniem akcji i strzelaniem goli, ale w drugiej graliśmy szybciej i mieliśmy więcej przestrzeni. Zwycięstwo było dla nas ważne Zrobiłem to, co zawsze. Hansi nie wymagał ode mnie niczego specjalnego. Co trzy dni mamy mecz, musimy kontrolować każdą minutę i wiedzieć, jak rotować składem. Jeśli wygrywamy, możemy mówić, że spisaliśmy się dobrze - opowiadał sam Lewandowski.

Był to szósty mecz naszego kadrowicza w tym sezonie. Do tej pory zdobył trzy bramki, do których dołożył aż trzy asysty.

