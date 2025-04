Hiszpanie "pokłócili" się o Lewandowskiego. Wszystko 12h przed meczem

W drugiej połowie trwającego sezonu FC Barcelona jest nie do zatrzymania. We wszystkich rozgrywkach drużyna Hansiego Flicka prezentuje się niemal perfekcyjnie. Pod koniec kwietnia czeka ją finałowy mecz Pucharu Króla. W międzyczasie zacięcie rywalizuje w La Liga oraz Lidze Mistrzów , w której ostatnio rozprawiła się z Borussią Dortmund, zwyciężając u siebie aż 4:0. Bramki dla zespołu gospodarzy zdobywała złota trójca, czyli Raphinha, Robert Lewandowski oraz Lamine Yamal.

Media: Tak ma wyglądać skład Barcelony na mecz z Leganes. Hiszpanie nie są zgodni

Mimo to dzienniki, takie jak "L'Esportiu de Catalunya", "Marca" i "ElDesmarque" są zupełnie innego zdania w kontekście występu Lewandowskiego. Według nich miejsce Polaka zajmie Ferran Torres. W niektórych wariantach nazwisko 36-latka widnieje także u boku hiszpańskiego napastnika. Jednocześnie żaden z portali nie ma wątpliwości co do Wojciecha Szczęsnego. Pozostaje czekać na oficjalny skład, który wybierze Hansi Flick. Obecnie Barcelona po 30 rozegranych kolejkach jest liderem tabeli z 67. punktami na koncie. Cztery oczka mniej ma drugi Real Madryt, natomiast Atletico traci do pierwszej lokaty siedem punktów. Mecz z Leganes odbędzie się w sobotę 12 kwietnia o godz. 21:00.