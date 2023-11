Anna Lewandowska to nie tylko wzorowa bizneswoman, ale również miłośniczka aktywności fizycznej. Wydawać by się mogło, że w jej napiętym harmonogramie ciężko wpleść jeszcze sesje treningowe, ale żona Roberta Lewandowskiego nie tylko wylewa siódme poty na siłowni, ale również regularnie uczęszcza na inne zajęcia. Po przeprowadzce z rodziną do Barcelony popularna WAG podjęła się kolejnego wyzwania. O jej kursach bachaty zrobiło się swego czasu głośno w sieci i teraz zaraża miłością do tańca nie tylko swoich fanów, ale również rodzinę, w tym piłkarza "Dumy Katalonii".