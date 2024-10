Lewandowski raz, Lewandowski dwa i wreszcie Lewandowski trzy. Świadkami nieprawdopodobnych scen w rywalizacji z Deportivo Alaves byli kibice. FC Barcelona już w 1. połowie trafiła do siatki trzy razy, a kapitan reprezentacji Polski dopisał na swoje konto kolejnego w karierze hattricka. Polak rozegrał połowę kompletną - ręce same składały się do oklasków.