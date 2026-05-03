Niespełna dwa miesiące pozostały do zakończenia obecnego kontraktu Roberta Lewandowskiego z FC Barceloną. Doświadczony napastnik wypełni podpisaną w 2022 roku czteroletnią umowę, ale wciąż nie wiadomo czy zdecyduje się na jej przedłużenie jeszcze na kolejne 12 miesięcy.

Takiego scenariusza chciałby przede wszystkim Joan Laporta. Prezes Barcelony, gdy tylko zapewnił sobie drugą z rzędu kadencję na tym stanowisku, od razu zadeklarował, że widzi dla doświadczonego napastnika miejsce w klubie także w kolejnym sezonie.

Nie wiadomo jednak, czy sam Lewandowski będzie chciał pozostać w Dumie Katalonii, mimo że klub niedługo najprawdopodobniej zapewni sobie kolejne mistrzostwo Hiszpanii. 37-latek zdaje sobie jednak sprawę, że jego rola w zespole jest coraz mniejsza i jeśli zdecyduje się zostać, to będzie to oznaczało głównie wchodzenie na boisko z ławki.

Taka rola może nie do końca odpowiadać "Lewemu", dlatego nie ustają spekulacje, gdzie kapitan reprezentacji Polski może zagrać w kolejnym sezonie. Sporo pisze się o zainteresowaniu klubów z MLS oraz Arabii Saudyjskiej, ale wydaje się, że najbardziej prawdopodobny kierunek to Włochy i Juventus albo AC Milan.

Co zrobi Lewandowski? Hiszpanie już wiedzą, kiedy ogłosi decyzję

Ostatnio włoski Tuttosport donosił, że z dwóch włoskich gigantów, "Lewy" woli klub z Turynu, który będzie mu w stanie zaproponować około 6 milionów euro za sezon plus bonusy.

Z kolei według najnowszych informacji, jakie przekazali dziennikarze "Marca", Lewandowski miał już poinformować swoich bliskich, czy zostanie w Barcelonie na kolejny rok czy jednak poszuka innego klubu. Natomiast opinia publiczna ma poznać decyzję napastnika, tu cytat za "Marca", w przeciągu kilku najbliższych dni.

