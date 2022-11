Hiszpanie pełni oburzenia po karze dla "Lewego". "Surrealistyczne, wstyd!"

Dziennikarz "Sportu" Lluis Mascaro w swoim felietonie wprost ma o to pretensje do arbitra, który wypełnił pomeczowy raport: Gila Manzano. To ten sam sędzia, któremu w ostrych słowach wygarnął w przerwie meczu żale Gerard Pique, za co dostał zresztą jeszcze wyższą karę, niż Lewandowski. Przy czym Pique - po oficjalnym zakończeniu kariery - niespecjalnie się tym pewnie martwi.