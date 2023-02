Przypomnijmy, że FC Barcelona długo męczyła się z rywalami z FC Sevilla w ostatniej kolejce La Liga, ale w końcu bramki się posypały, a jej przewaga nad Realem Madryt wzrosła do ośmiu punktów. Przy wysokiej wygranej aż 3-0 żaden gol nie padł jednak łupem Roberta Lewandowskiego .

Robert Lewandowski wściekły po meczu. Będzie podwójnie zmotywowany?

Polski snajper miał w tym meczu kilka wybornych okazji, ale nie udało mu się wykorzystać żadnej z nich. Przez to w hiszpańskiej prasie pojawiło się kilka krytycznych uwag pod jego adresem, choć chyba najbardziej rozczarowany był on sam, bo na pewno nie tak wyobrażał sobie to spotkanie.