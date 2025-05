Hiszpanie ostro po występie Lewandowskiego. Wypomnieli mu wstydliwy szczegół

FC Barcelona ewidentnie podeszła do domowego meczu z Villarrealem w szampańskim nastroju. Nic dziwnego, skoro kilka dni wcześniej klub Joana Laporty świętował zdobycie mistrzostwa Hiszpanii po wygranych derbach z Espanyolem (2:0). Choć dla gospodarzy było to przysłowiowe "spotkanie o pietruszkę", to dla rywali trzy punkty były niezwykle cenne w kontekście walki o miejsce gwarantujące udział w Lidze Mistrzów .

Mimo że po pierwszej połowie ekipa Flicka prowadziła 2:0, to ostatecznie poległa 2:3 w 37., przedostatniej serii gier La Liga. "W 80. minucie znów zagapiła się formacja defensywna Barcelony i w efekcie tego do siatki trafił Buchanan. Psuło to zdecydowanie obraz całego meczu, w którym Barca wykreowała sobie więcej okazji bramkowych. Wystawiało także kiepską laurkę dla Ter Stegena. Co leciało w bramkę, to Niemiec wpuszczał. A kilka minut wcześniej swój bezbarwny występ zakończył Lewandowski, którego zmienił Pau Victor" - pisał w pomeczowej relacji Jakub Rzeźnicki z Interii Sport.