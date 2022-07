Robert Lewandowski ma stać się niejako twarzą odbudowy Barcelony i być jej liderem na boisku. Hiszpanie, oprócz docenienia jego umiejętności piłkarskich, podkreślają też zmyłkę Polaka do biznesu i postanowili przybliżyć sieć jego działalności, wprost nazywającą ją "imperium".

Reklama

Według Forbesa, Lewandowski w 2021 roku zarobił 33 miliony euro, z czego 20, to kwota kontraktu z Bayernem Monachium. Pozostałe 13 milionów to z kolei zysk z umów sponsorskich z takimi markami jak Nike, Huawei czy Procter&Gamble.

Te liczby z pewnością zmienią się w podobnym zestawieniu za rok 2022, bo "Lewy" w Barcelonie ma zarabiać nieco mniej niż w stolicy Bawarii, zmieniły się też jego umowy sponsorskie, bo zerwał chociażby umowę z Huawei, z powodu ich powiązań z Rosją.

Robert Lewandowski "samolubny"? Mocne oskarżenia niemieckiego portalu

Hiszpanie zachwyceni biznesami Lewandowskiego

Dziennikarze "Marki" postanowili wyliczyć wszystkie biznesy kapitana reprezentacji Polski, zaczynając od "RL9", marki wykreowanej przez piłkarza, która doczekała się chociażby własnej linii odzieżowej pod szyldem 4F.

Hiszpanie podkreślają duży udział Anny Lewandowskiej w rozwoju biznesowej strony męża. Oprócz jej własnych biznesów związanych ze zdrową żywnościa(Foods by Ann), para wspólnie angażuje się w projekty. Jednym z nich jest Stor9, agencja marketingowa i firma zajmująca się PR-em, skoncentrowana na sektorze komunikacyjnym.

Podobnie było przy pomyśle inwestycji w Protos Venture Capital, polską firmę zajmującą się startupami. Lewandowski nie pomija również wciąż dynamicznie rozwijającego się rynku gier wideo, bo ruszył niedawno z projektem RL9.Games, która ma zająć się produkcją gier o tematyce sportowej. Od jakiegoś czasu kapitan reprezentacji Polski prowadzi też w Warszawie restaurację Nine`s.

Transfer do Barcelony powinien jeszcze mocniej wypromować Lewandowskiego jako markę, co może tylko pomóc w rozwijaniu swoich biznesów. Jeśli chodzi o boisko, to najbliżśza okazja do zaprezentowania umiejętności przyjdzie w niedzielę o 1 w nocy czasu polskiego, kiedy Barcelona zagra z New York Red Bulls w swoim ostatniu meczu sparingowym w czasie zgrupowania w USA.

Wpadka z Robertem Lewandowskim i jego żoną Anną. Aż trudno uwierzyć!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Było blisko gola Lewandowskiego dla Barcelony! Oto sytuacje Polaka w meczu z Juventusem. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Instagram Post

Zdjęcie Robert Lewandowski i Anna Lewandowski / FRANCK FIFE / East News

Zdjęcie Anna i Robert Lewandowscy / BACKGRID / Backgrid UK / Agencja FORUM