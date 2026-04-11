Hiszpanie ogłosili ws. Lewandowskiego, niemal nie ma wątpliwości. Wszystko przed derbami

Paweł Czechowski

FC Barcelona zaledwie kilka dni temu poniosła bolesną porażkę z Atletico Madryt w Lidze Mistrzów, ale podopieczni Hansiego Flicka nie mogą długo rozpamiętywać tej przegranej - zwłaszcza, że przed nimi kolejne wyzwanie w La Liga. 11 kwietnia zmierzą się oni w derbowym starciu z Espanyolem, a tymczasem hiszpańskie media... niemal jednogłośnie wskazują, co niemiecki szkoleniowiec prawdopodobnie zadecyduje w tym kontekście ws. Roberta Lewandowskiego.

Robert Lewandowski w treningowej koszulce FC Barcelony z logo Spotify, na tle barw i emblematów klubu
Robert LewandowskiAlex Caparros - UEFAGetty Images

FC Barcelona po czterech kolejnych wygranych zeszła ze zwycięskiej ścieżki w ostatnią środę i uległa Atletico Madryt 0:2 w pierwszej odsłonie ćwierćfinałowego dwumeczu Ligi Mistrzów.

Choć położenie "Blaugrany" w Champions League jest na ten moment bardzo trudne, to rezultat z 8 kwietnia zdecydowanie niczego nie przesądza. Nim jednak dojdzie do rewanżu "Dumy Katalonii" i "Los Colchoneros" podopieczni Hansiego Flicka staną przed innym prestiżowym wyzwaniem - derbową potyczką z Espanyolem.

Lewandowski odesłany na ławkę? Hiszpańskie media niemal jednogłośne

Hiszpańskie media w dniu meczowym tradycyjnie zaprezentowały przewidywane przez siebie składy obu ekip i w przypadku "Barcy" można zauważyć jedno - niemal wszystkie największe dzienniki prorokują, że Robert Lewandowski tym razem rozpocznie mecz na ławce rezerwowych:

Jedynie "As" twierdzi, że "Lewy" zmieści się w wyjściowej jedenastce - cała reszta przychyla się do rozwiązania, w którym menedżer da szansę od pierwszej minuty Ferranowi Torresowi. Jest to swoista roszada względem rywalizacji z Atletico, gdzie "RL9" spędził na boisku całą pierwszą połowę, a po zmianie stron od razu został podmieniony przez "El Tiburona".

W ogólnym rozrachunku podział medialnych głosów nastąpił tu w jeszcze jednym przypadku - połowa redakcji wskazała, że Gaviemu i Ferminowi Lopezowi w linii pomocy będzie towarzyszyć Eric Garcia, a połowa, że Marc Casado.

W reszcie przypadków panuje konsensus - skrzydła ataku obstawią Rashford z Yamalem, bramkę Joan Garcia, a obronę stanowić będzie czwórka Balde - Cubarsi - Araujo - Kounde.

Wielkie derby w La Lidze. Przed nami mecz Barcelona - Espanyol

Rywalizacja Barcelona - Espanyol odbędzie się 11 kwietnia dokładnie o godz. 18.30. Zapraszamy do śledzenia tego spotkania w Eleven Sports 1 oraz w tekstowej relacji na żywo Interii Sport:

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja