Hiszpanie ogłaszają ws. Lewandowskiego. Wielka niepewność, w kluczowym momencie

FC Barcelona po niedawnej porażce z Gironą utraciła pozycję lidera tabeli Primera Division na korzyść Realu Madryt, ale taki stan rzeczy może się nie utrzymać długo - w sobotę "Królewscy" bowiem ulegli Osasunie 1:2 i tym samym otworzyli "Blaugranie" furtkę do kolejnej roszady.

By jednak "Barca" mogła na powrót znaleźć się w samym czubie klasyfikacji, podopieczni Hansiego Flicka będą musieli ograć Levante. Pytaniem pozostaje obecnie to, jaki skład niemiecki szkoleniowiec przygotuje na potyczkę z "Los Granotes" - zwłaszcza w kontekście środka ataku.

Lewandowski czy Torres? Flick staje po raz kolejny przed poważnym wyborem

Hiszpańskie media są w tym temacie mocno podzielone - o ile "Mundo Deportivo" i "L'Esportiu" wskazały tu na występ Roberta Lewandowskiego, o tyle już "As", "Marca" czy "Sport" sugerują, że od pierwszego gwizdka na murawie będziemy oglądać raczej Ferrana Torresa.

Jest to najbardziej niepewna pozycja jeśli mowa o wyjściowej jedenastce "Barcy" - w innych przypadkach dzienniki są w przeważającej mierze zgodne, a jedynym wyjątkiem jest tu potencjalna gra Marca Bernala zamiast Fermina Lopeza, natomiast to zasugerowano tylko w jednym proponowanym składzie. Najbardziej prawdopodobne wydaje się, koniec końców, ustawienie:

J. Garcia - Balde, E. Garcia, Cubarsi, Kounde - de Jong, Olmo, Lopez - Raphinha - Torres (Lewandowski) - Yamal

FC Barcelona zawalczy z Levante. Tylko wygrana usatysfakcjonuje "Blaugranę"

Spotkanie FC Barcelona - Levante odbędzie się w niedzielę 22 lutego o godz. 16.15. W przypadku zgarnięcia kompletu oczek przez ekipę z Camp Nou "Blaugrana" będzie mieć na swym koncie 61 pkt przy 60 Realu Madryt. Remis FCB nic nie da - w przypadku identycznego wyniku punktowego to "Królewscy" będą dalej na czele, bo w październiku w bezpośrednim starciu ograli "Dumę Katalonii".

Zmagania między "Barcą" a "Los Granotes" będzie można śledzić w Eleven Sports 1 oraz w tekstowej relacji na żywo w Interii Sport:

