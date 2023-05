Robert Lewandowski w wymierny sposób przyczynił się do zdobycia i przypieczętowania mistrzostwa Hiszpanii wywalczonego przez piłkarzy FC Barcelona. Reprezentant Polski strzelił dwa gole w wygranym w niedzielę 4:2 derbowym meczu z Espanyolem, dzięki czemu "Duma Katalonii" postawiła w końcu kropkę nad "i". Hiszpańskie media nie mają wątpliwości co do wpływu "Lewego" na ten sukces, ogłaszając go najważniejszym piłkarzem sprowadzonym w letnim oknie transferowym i kluczem do zdobycia upragnionego tytułu mistrza Hiszpanii przez ekipę z Camp Nou.