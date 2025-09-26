Partner merytoryczny: Eleven Sports

Hiszpanie ogłaszają w sprawie Lewandowskiego. Przekroczył granicę. Kaliber 104

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Zdobyta bramka w meczu z Realem Oviedo oznacza, że Robert Lewandowski ma już na koncie 104 gole w barwach Barcelony. O jedno trafienie przebił w ten sposób swój dorobek z Borussii Dortmund. "Mundo deportivo" publikuje okolicznościową grafię, zauważając przy okazji, że "Lewy" w stolicy Katalonii potrzebował na osiągnięcie tej granicy aż 34 występy mniej niż w Borussii Dortmund.

Robert Lewandowski
Robert LewandowskiMATTHIEU MIRVILLEAFP

Kiedy latem 2022 roku Robert Lewandowski pojawił się w Barcelonie, sceptycy przekonywali, że decyduje się na taki manewr stanowczo za późno. Liczył już sobie blisko 34 lata. Niejeden snajper w tym wieku decyduje się na sportową emeryturę.

"Lewy" był jednak głodny nowych wyzwań, laurów i rekordów. I dopiął swego. Już w pierwszym sezonie został królem strzelców La Liga i sięgnął po tytuł mistrza Hiszpanii. Końcowy triumf w La Liga świętował też w ostatniej wiosny.

Lewandowski strzelił dla Barcelony 104 gole. Poprawił osiągnięcie z czasów gry w BVB

W ostatnim meczu ligowym Lewandowski wszedł na murawę w 65. minucie. Po kilku chwilach strzałem głową pokonał bramkarza Realu Oviedo, dając "Blaugranie" prowadzenie 2:1. To było kluczowe trafienie. Obrońcy tytułu w samej końcówce zadali jeszcze jeden cios i zgarnęli komplet punktów, mimo że do przerwy prowadził w tym spotkaniu beniaminek.

Dla polskiego napastnika była to bramka nr 104 w barwach "Dumy Katalonii". W ten sposób o jedno trafienie poprawił swój snajperski dorobek z Borussii Dortmund, której był zawodnikiem w latach 2010-14.

"Mundo Deportivo" publikuje przy tej okazji okolicznościową grafikę, prezentującą strzeleckie osiągnięcia RL9 w klubie z Camp Nou. Hiszpanie zwracają uwagę, że na zdobycie 104 goli Polak potrzebował aż 34 występów mniej niż w zespole BVB.

Robert Lewandowski
La Liga

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

    Statystyki Lewandowskiego z czasów gry w Bayernie Monachium pozostają oczywiście niezagrożone. I niezmiennie robią kolosalne wrażenie: 344 bramki w 375 meczach. To był złoty etap kariery polskiego egzekutora.

    W obecnym sezonie "Lewy" odgrywa jak na razie drugoplanową rolę w ekipie Hansiego Flicka. Tyle że wobec kłopotów zdrowotnych Lamine Yamala i Raphinhi w najbliższym czasie zapewne będziemy go oglądać częściej. Rywale nie bez przyczyny nadal czują przed nim respekt.

    Robert Lewandowski
    Robert Lewandowski

    Łukasz Żurek
    Łukasz Żurek
      Paulina Czarnota-Bojarska o najnowszych wydarzeniach w polskiej piłce. WIDEOPaulina Czarnota BojarskaINTERIA.TV
      Piłkarz w granatowo-bordo koszulce z nazwiskiem 'Lewandowski' oraz numerem 9 na plecach, świętuje sukces na boisku, wyciągając ramię i wskazując palcem kierunek, z wyraźnym tłumem w tle.
      Robert LewandowskiMATTHIEU MIRVILLEAFP
      Piłkarz w stroju Barcelony składa ręce w geście prośby lub zaskoczenia, obok niego arbiter w zielonej koszulce wykonuje gest wyjaśniający sytuację, obaj znajdują się na boisku podczas meczu piłki nożnej.
      Robert LewandowskiALEJANDRO GARCIA PAP
      Piłkarz w stroju FC Barcelony unosi zaciśniętą pięść w geście triumfu, na tle stadionu i kamery transmisyjnej, z wyraźnie widocznym logo sponsora na koszulce.
      Robert LewandowskiMatthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFPAFP

