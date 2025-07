W klubie panuje poczucie, że w 2026 roku trzeba będzie ostro podejść do procesu transferów wychodzących, ponieważ nie można dłużej czekać z wyprzedażą. I może to być dobry czas tuż po mistrzostwach świata, biorąc pod uwagę nazwiska takich piłkarzy jak Raphinha, którzy mogą być na sprzedaż. Trzeba będzie również spojrzeć na liczbę minut, jakie spędzą na boisku w tym sezonie piłkarze tacy jak Gavi czy Fermin, ponieważ jeśli będą grać mało, co może się zdarzyć, być może nie będą już tak bardzo przywiązani do dalszej gry dla "Blaugrany"