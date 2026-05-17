Hiszpanie od rana zgodni ws. Lewandowskiego. Flick tak uhonoruje Polaka

Szymon Łożyński

To będzie wyjątkowy wieczór na Camp Nou dla Roberta Lewandowskiego i kibiców Barcelony. Polski napastnik po raz ostatni na tym stadionie, w koszulce gospodarzy wybiegnie na murawę. Hiszpańscy dziennikarze nie mają żadnych wątpliwości, jak wobec 37-latka zachowa się tego wieczoru Hansi Flick. Te informacje na pewno spodobają się kibicom.

Hansi Flick i Robert Lewandowski w stroju Barcelony na boisku, obok trybuny pełne kibiców.
Hansi Flick i Robert LewandowskiSoccrates ImagesGetty Images

Stało się. W sobotnie wczesne popołudnie Robert Lewandowski ogłosił światu decyzję, której opinia publiczna spodziewała się od dłuższego czasu. Doświadczony napastnik poinformował, że nie przedłuży wygasającego w czerwcu kontraktu i swoją bogatą karierę piłkarską będzie kontynuował w innym klubie.

"Po czterech latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy, nadszedł czas, żeby iść dalej. Odchodzę z poczuciem, że misja jest ukończona. Cztery sezon i trzy mistrzostwa. Nigdy nie zapomnę miłości, którą otrzymałem od fanów od moich pierwszych dni tutaj" - napisał Lewandowski na swoim Instagramie.

W niedzielny wieczór kapitan reprezentacji Polski będzie mógł pożegnać się w najlepszy możliwy sposób, czyli podczas meczu. Barcelona zakończy udany dla siebie w La Lidze sezon starciem z Realem Betis. Początek spotkania wyznaczono na godzinę 21:15, a hiszpańskie media już od samego rana tradycyjnie publikują prawdopodobne składy na to spotkanie.

Hiszpania od rana informują. Tak Flick zachowa się wobec Lewandowskiego

W przypadku Lewandowskiego największe dzienniki nie mają żadnych wątpliwości. Dziennikarze katalońskiego "Sportu", "Mundo Deportivo", "Marcy" oraz "AS-a" są przekonani, że Hansi Flick uhonoruje wszystkie wcześniejsze dokonania Polaka w Barcelonie i "Lewy" rozpocznie niedzielne starcie w wyjściowym składzie gospodarzy.

Z pewnością koledzy na boisku będą chcieli pomóc doświadczonemu napastnikowi w strzeleniu gola, by w efektowny sposób mógł pożegnać się z kibicami po czterech latach gry. Barcelona bez względu na wynik niedzielnej rywalizacji zakończy sezon z kolejnym mistrzostwem Hiszpanii. Podopieczni Hansiego Flicka obronę tytułu zapewnili sobie już w poprzednią niedzielę, wygrywając u siebie El Clasico z Realem Madryt 2:0.

Co do przyszłości Lewandowskiego, najbardziej prawdopodobny jest scenariusz, że Polak swoją karierę będzie kontynuował w jednym z klubów z Arabii Saudyjskiej. W tamtejsze lidze gra chociażby inna wielka gwiazda światowego futbolu Cristiano Ronaldo.

