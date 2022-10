Hiszpanie oceniają występ Lewandowskiego. Są zgodni co do jednego

Oprac.: Michał Białoński Robert Lewandowski

Ledwie 22 minuty potrzebowała Barcelona, by w meczu 11. Kolejki La Liga rozłożyć na łopatki Athletic Bilbao. Przyczynił się do tego Robert Lewandowski, który zaliczył asystę, a później podwyższył na 2-0. Grał tylko 63 minuty, ale i tak Hiszpanie są nim zachwyceni, co przejawili w notach za starcie z Baskami.

Zdjęcie Robert Lewandowski i Ousmane Dembele rozmontowali Athletic Bilbao. Hiszpanie porównali Polaka do pracującego z finezją walca drogowego / AFP