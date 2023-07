W Polsce śledzony jest niemal każdy piłkarski krok Roberta Lewandowskiego, a odkąd napastnik przeniósł się do Katalonii, oczy jego kibiców zwrócone są na Barcelonę. Odpowiedzi na pytanie, jak ważny jest dla "Dumy Katalonii" Polak i jaką rolę w rzeczywistości w zespole odgrywa, dostarczają właśnie dziennikarze "Marki". Okazuje się, że "Lewy" został zaprzęgnięty do pomocy nowemu-staremu koledze z boiska. A to jeszcze nie wszystko.