Hiszpanie nie patyczkowali się po debiucie "Lewego". Potrzebowali tylko jednego słowa

Ostatniej nocy Robert Lewandowski zanotował debiut w barwach Chicago Fire. Kapitan reprezentacji Polski rozpoczął od pierwszej minuty starcie z Interem Miami, w którym zabrakło Leo Messiego. Obecny był jednak Luis Suarez, autor dwóch goli. Ostatecznie drużyna Polaka przegrała 2:3, a sam "Lewy" przebywał na murawie do 62. minuty spotkania.

Dla Polaka z pewnością nie był to debiut marzeń. Pomimo stosunkowo krótkiej bytności w zespole Lewandowski grał od pierwszej minuty. Spory wpływ na to miało również planowane odejście dotychczasowego głównego napastnika Chicago Fire, a zarazem lidera klasyfikacji strzelców MLS Hugo Cuypersa. Podobnego zdania byli również dziennikarze hiszpańskiego "Mundo Deportivo" określający występ Polaka mianem "skromnego debiutu".

- Dla Lewandowskiego był to skromny debiut. Wciąż adaptując się do rozgrywek bardzo odmiennych od europejskich rozgrywek, miał niewielki kontakt z grą. Oddał tylko jeden celny strzał, wykonał jeden z dwóch dryblingów i pokazał przebłyski swojego doświadczenia, wielokrotnie namawiając kolegów z drużyny do zwolnienia tempa i częstszego podawania piłki, biorąc pod uwagę tempo i charakter rozgrywek MLS. Przywództwo i doświadczenie - wyliczają Hiszpanie.

To mógł być ostatni taki mecz Lewandowskiego. Zero goli, zła passa trwa

Ciężki początek Lewandowskiego w USA. Zaczęło się od odwołanego debiutu

Początkowe plany Lewandowskiego związane z pierwszymi dniami w Chicago uległy znaczącej zmianie. Polak tuż po oficjalnej prezentacji miał zadebiutować w ligowym spotkaniu z Vancouver Whitecaps, w którym gra jego były partner z Bayernu Thomas Muller. "Lewy" ze starym druhem z Monachium spotkał się jednak tylko na ulicach "Wietrznego Miasta".

Spotkanie zostało odwołane z powodu katastrofalnego stanu powietrza w USA. Przyczyną takiego ruchu były potężne pożary lasów w Kanadzie. Z dymem i pyłem prócz Chicago zmagali się również m.in. mieszkańcy Nowego Jorku.

Nowy termin spotkania nastręcza Lewandowskiemu pewnych problemów. Spotkanie z Vancouver odbędzie się 6 października, a więc nazajutrz po meczu Ligi Narodów reprezentacji Polski z Bośnią i Hercegowiną.

Trener Fire Gregg Berhalter zapowiedział złożenie prośby do polskiej federacji o wcześniejsze zwolnienie napastnika. Nie bez znaczenia będzie pewnie zdanie samego Lewandowskiego - o ile w ogóle zdecyduje się zagrać w jesiennych spotkaniach polskiej kadry.

Okazję do kolejnego występu Lewandowski będzie miał już w najbliższy weekend. 26 lipca o godz. 1:30 polskiego czasu rozpocznie się spotkanie z Newy York City FC.





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