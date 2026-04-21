Hiszpanie nie mogli milczeć po tym, co dzieje się w Polsce. "Sprawa państwowa"

Nadal nie wiadomo, czy Robert Lewandowski będzie zawodnikiem Barcelony w przyszłym sezonie. Jego kontrakt wygasa 30 czerwca. Czasami Polak daje sportowe argumenty, że nadal mógłby przydać się w drużynie Hansiego Flicka. W końcu jego 17 dotychczasowych bramek nie wzięło się znikąd.

Z drugiej strony w wielu meczach widać jego trudności z nadążeniem za tempem gry. Nie wspominając już o tym, że w sierpniu skończy 38 lat. Lewandowski nadal żyje w niepewności. Dwa miesiące przed wypełnieniem kontraktu nie wie, czy klub będzie chciał kontynuować z nim współpracę.

Temat ten w rozmowie z "Super Expressem" poruszył Jan Tomaszewski. - Robert, postąp jak mężczyzna. Ty nie jesteś byle kim. Jesteś najsławniejszym Polakiem w historii, a pozwalasz na to, żeby cię tak traktowano - mówił.

Oprócz tego ekspert i zasłużony reprezentant Polski gorzko wypowiadał się nt. Hansiego Flicka. - Za to, co się stało w dwumeczu z Atletico Madryt, odpowiada pan Niemiec, który udowodnił, że nie ma za dużo wspólnego z wielką piłką - tłumaczył.

Tezom głoszonym przez 78-latka przysłuchiwali się hiszpańscy dziennikarze. Na łamach katalońskiego "Sportu" pojawił się artykuł, w którym zacytowano słowa Tomaszewskiego dotyczące Lewandowskiego i Barcelony.

Co więcej, pokuszono się o własny komentarz. Zdaniem fachowców z Półwyspu Iberyjskiego w naszym kraju bardzo poważnie podchodzi się do kwestii przyszłości 37-latka w zespole Flicka.

"W Polsce przyszłość napastnika stała się niemal sprawą państwową, a większość głosów mówi, że powinien opuścić Barcelonę i przejść do klubu, który zapewni mu miejsce w pierwszym składzie na kilka lat, aby pokazać, że nadal jest w dobrej formie" - napisano, dodając że "panuje oburzenie z powodu sposobu negocjacji Barcelony z Lewandowskim".

Na koniec wrócono do wątku Tomaszewskiego. "Był bardzo wyraźny, mówiąc o operze mydlanej dotyczącej Lewandowskiego i wyraźnie zalecił mu odejście z Barcelony, jeśli chce zakończyć karierę szczęśliwie" - odnotowano.

