Hiszpanie nie mają wątpliwości. Tak Xavi zareaguje na kryzys Lewandowskiego

FC Barcelona znajduje się na prostej drodze do zdobycia mistrzostwa Hiszpanii. Katalończycy mają aż 11 punktów przewagi nad Realem Madryt, a do tego "Królewscy" we wtorek zaliczyli wielką wpadkę i przegrali z Gironą 1:4. Jeśli więc dziś Barcelona pokona Rayo Vallecano, to na siedem kolejek przed końcem będzie niemal pewna tytułu.

Robert Lewandowski w pierwszym składzie

Do końca zadowolony nie może być jednak Robert Lewandowski, który wpadł w poważny dołek. W pierwszych 12 ligowych spotkaniach Barcelony Polak zdobył 13 bramek, ale w kolejnych 13 - tylko cztery. Co więcej, Polak nie trafił do siatki w trzech ostatnich potyczkach, a w niedzielę zmarnował sytuację, jaka nie przystoi zawodnikowi tej klasy.

Wygląda jednak na to, że Lewandowski cieszy się wielkim zaufaniem Xaviego Hernandeza, tak przynajmniej twierdzą tym hiszpańscy dziennikarze. Największe portale i dzienniki nie mają bowiem wątpliwości, że mimo słabej passy, Polak wyjdzie dziś w podstawowym składzie przeciwko Rayo.

Lewandowski chciałby przełamać się jeszcze z jednego powodu - każdy gol przybliża go bowiem do wygrania klasyfikacji strzelców. Napastnik reprezentacji Polski w La Liga trafił do siatki 17 razy, a drugi w zestawieniu Karim Benzema - 14.

W meczu z Rayo do rekordu może z kolei przybliżyć się obrona Barcelony, która w tym sezonie straciła tylko dziewięć bramek i może pobić wyczyn Chelsea z sezonu 2004/2005, gdy londyńczycy w całym sezonie stracili 15 bramek i do dziś jest to najlepszy wynik z wszystkich lig europejskich lig TOP5 w XXI w.

Rayo Vallecano - FC Barcelona. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

Spotkanie Rayo Vallecano - FC Barcelona dziś o godz. 22. Transmisja w Canal+ Sport, relacja na Sport.Interia.pl.

PJ

Robert Lewandowski, FC Barcelona / AFP