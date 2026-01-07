Hiszpanie nie byli zgodni ws. Lewandowskiego. Flick zaskoczył, jest ogłoszenie
W środowy wieczór FC Barcelona rozpocznie misję związaną z obroną Superpucharu Hiszpanii. Podopiecznych Hansiego Flicka już na początek zmagań czeka wymagające wyzwanie, ponieważ w półfinale ci zmierzą się z Athletikiem Bilbao. Jeszcze na kilka godzin przed pierwszym gwizdkiem rozpoczęła się dyskusja związana z Robertem Lewandowskim. Dwa znane portale wykluczyły obecność Polaka w wyjściowym składzie. Nazwisko Polaka pojawiło się natomiast w Marce. Wszystko było w rękach Hansiego Flicka. Wreszcie poznaliśmy jego decyzję. Jest zaskoczenie.
Robert Lewandowski już na początku 2026 roku odetchnął z ulgą. Po wielu tygodniach strzeleckiej posuchy, kapitan reprezentacji Polski wpisał się na listę strzelców na Półwyspie Iberyjskim. 37-latek potrzebował niecałych trzydziestu minut, by pokonać bramkarza Espanyolu i tym samym przyczynić się do triumfu "Blaugrany" w derbowej konfrontacji. Doświadczony snajper potyczkę jednak rozpoczął na ławce rezerwowych, co ostatnio zdarza się często.
Hansi Flick od jakiegoś czasu bardziej ufa młodszemu Ferranowi Torresowi. Na Hiszpana przychylnym okiem patrzą również lokalne media, czego dowód otrzymaliśmy w środowy poranek. Znów zdaniem sporej grupy dziennikarzy większe szanse na grę od pierwszej minuty miał 25-latek. "Wydaje się, że Ferran Torres wygra walkę o pozycję numer "9" kosztem Roberta Lewandowskiego" - pisał choćby AS. Podobnie twierdziło Mundo Deportivo.
Ferran Torres od pierwszej minuty w Arabii. Hansi Flick wciąż ufa Hiszpanowi
Inny werdykt wydała wspomniana na wstępie Marca. "Reprezentant Polski ma duże szanse na grę w pierwszym składzie w najbliższą środę w półfinale Superpucharu Hiszpanii. Doświadczony napastnik jest wypoczęty i jest jednym z najlepszych strzelców turnieju". W tekście przypomniano ponadto okazałe liczby wykręcane przez naszego rodaka w poprzednich edycjach turnieju.
Najwidoczniej nie przekonały one Hansiego Flicka, który ponownie zdecydował się postawić na Ferrana Torresa. Ale Polak wciąż ma szansę na to, żeby zostać bohaterem FC Barcelona. Podobnie jak kilka dni temu na obiekcie Espanyolu. Zgodnie z oczekiwaniami na ławce usiadł Wojciech Szczęsny, co niemiecki trener potwierdził już wcześniej na konferencji prasowej. Zaskoczeniem jest natomiast brak Lamine'a Yamala.
Początek starcia w Arabii Saudyjskiej o godzinie 20:00. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.