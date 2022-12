Hiszpanie nazwali Lewego "problemem". Jedna sprawa nie daje im spokoju

To sprawia, że Xavi Hernandez musi poszukać innych rozwiązań, by zadbać o sprawne funkcjonowanie ofensywy całego zespołu. "Lewy" bowiem szybko uzależnił od siebie "Dumę Katalonii", stając się największą gwiazdą klubu z Camp Nou . Tym bardziej dotkliwa dla Barcelony może być jego nieobecność.

"Problem - Lewandowski". Jak FC Barcelona poradzi sobie bez Polaka?

To, kto w najbliższym czasie zagra w ataku "Blaugrany", nie daje Hiszpanom spokoju. "Lewandowski - problem do rozwiązania" - ogłasza w tytule jednego ze swoich artykułów "Mundo Deportivo", analizując przy tym charakterystykę trzech kandydatów do zastąpienia kapitana reprezentacji Polski.