Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami mediów Robert Lewandowski nie pojawił się w poniedziałek na gali Złotej Piłki . Napastnik Barcelony decyzję podjął jednak jeszcze przed weekendem. Istniało ryzyko, że 35-latek wciąż będzie w trakcie procesu rehabilitacji, dlatego nie zdecydował się na podróż do Paryża z delegacją mistrza Hiszpanii.

Katalońskie media rozczarowane niską pozycją Lewandowskiego w plebiscycie

"12. pozycja Lewandowskiego jest dla nas zaskakująca. Tym bardziej że w poprzedniej edycji zajmował czołową lokatę. Najprawdopodobniej na taki wynik wpływ miał jego 'bezbarwny' występ na mundialu i spadek formy po turnieju. To też odbiło się na statystykach" - napisał portal "fcbarcelonanoticias.com".

Dziennikarze "Goal.com" spodziewali się, że Lewandowski zajmie miejsce w pierwszej dziesiątce. Mimo to podkreślali powtarzalność kapitana biało-czerwonych.

"Jego szanse na zdobycie Złotej Piłki są znikome, ale przynajmniej podtrzymał passę zdobywania tytułów mistrzowskich , pomagając Barcelonie w powrocie na szczyt hiszpańskiej piłki. To, że udało mu się tego dokonać, mimo chwilowego przestoju w formie, świadczy o jego znakomitych zdolnościach" - czytamy.

Robert Lewandowski skupia się obecnie na powrocie do pełni zdrowia i formy. 35-latek otrzymał już zielone światło do gry i wszedł na boisko w drugiej połowie spotkania z Realem Madryt. Polak jest awizowany do gry w wyjściowym składzie w najbliższym meczu Barcy. Ta zmierzy się w sobotę na wyjeździe z Realem Sociedad.