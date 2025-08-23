Hiszpanie już wiedzą. Zapadła decyzja ws. występu Lewandowskiego. Flick stawia na bezpieczeństwo

Bardzo dobrze sezon 2025/2026 w rozgrywkach La Liga rozpoczęła FC Barcelona. Zespół prowadzony przez Hansiego Flicka pewnie pokonał 3:0 Mallorcę po trafieniach Raphinhi, Ferrana Torresa oraz Lamine Yamala. W spotkaniu udziału nie wziął Robert Lewandowski, który z powodu kontuzji mięśnia dwugłowego uda w lewej nodze wypadł na nieco dłuższy czas.

Wobec jego urazu pojawiały się różne wieści. W najgorszym przypadku mówiło się, że 37-latek może wrócić nawet to wrześniowej przerwie reprezentacyjnej. Wiele wskazuje jednak, że ten jest już gotowy do gry i po problemach zdrowotnych nie ma śladu, gdyż normalnie brał udział w treningu z drużyną. Nie wiadomo jednak, czy ten w ogóle znajdzie się w kadrze meczowej na to spotkanie.

Na kilka godzin przed rozpoczęciem spotkania z Levante czołowe hiszpańskie media zdecydowały się na przewidzenie podstawowej "11" Barcelony. W niej doszło do kilku zmian. Jednoznacznie natomiast wygląda sytuacja Lewandowskiego, który został pominięty przez Hiszpanów.

Media zgodne ws. Lewandowskiego, zmiennicy dostaną szansę

Według dzienników "Mundo Deportivo", "Sport", "AS", oraz "Marca" w bramce, podobnie, jak tydzień temu wystąpić ma Joan Garcia. Formację defensywną w opinii wszystkich czterech mediów stworzyć ma Jules Kounde, Ronald Araujo, Pau Cubarsi i Alejandro Balde.

Do wyłamania dochodzi w pomocy, gdzie Fermina Lopeza zastąpić ma Dani Olmo, a w miejsce Frenkiego de Jonga zagrać ma Gavi. Holender swoją szasnę dostaje jedynie w "Marce", gdzie miejsce w "11" zabiera właśnie młodemu Hiszpanowi.

W ataku według mediów zgodnie, jak już wspominaliśmy Hansi Flick ma nie postawić na Roberta Lewandowskiego. Nie wiadomo natomiast, kto go zastąpi, gdyż dwa głosy otrzymał strzelec gola tydzień temu, Ferran Torres, a kolejne dwa nowy nabytek klubu, Marcus Rashford.

Przewidywane skład Barcelony przez Hiszpańskie media:

"Mundo Deportivo": Joan Garcia (bramkarz) - Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde - Gavi, Pedri, Olmo - Yamal, Ferran Torres, Raphinha

"Sport": Joan Garcia (bramkarz) - Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde - Gavi, Pedri, Olmo - Yamal, Raphinha, Rashford

"AS": Joan Garcia (bramkarz) - Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde - Gavi, Pedri, Olmo - Yamal, Ferran Torres, Raphinha

"Marca": Joan Garcia (bramkarz) - Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde - de Jong, Pedri, Olmo - Yamal, Raphinha, Rashford

Spotkanie Levante - FC Barcelona rozpocznie się w sobotę o 21:30. Relację tekstową "na żywo" z tej rywalizacji będzie można śledzić w serwisie Interii Sport.

Robert Lewandowski i Hansi Flick Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP

Robert Lewandowski Photo by MATTHIEU MIRVILLE / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP

RCD Mallorca - FC Barcelona Jaime Reina AFP