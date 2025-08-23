Partner merytoryczny: Eleven Sports

Hiszpanie już wiedzą. Zapadła decyzja ws. występu Lewandowskiego. Flick stawia na bezpieczeństwo

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Już w sobotę FC Barcelona przystąpi do walki o kolejne punkty do tabeli rozgrywek La Liga. Po wygranej 3:0 z Mallorcą tym razem rywalem będzie Levante. Niezwykle głośno w kontekście tego starcia jest o Robercie Lewandowskim, bowiem ten ma być gotowy do gry po kontuzji. Na kilka godzin przed meczem hiszpańskie media zdecydowały się na predykcję, w jakim składzie rozpocznie spotkanie drużyna Hansiego Flicka. Według nich szansę ma dostać rywal Polaka.

Robert Lewandowski, FC Barcelona
Robert Lewandowski, FC BarcelonaMATTHIEU MIRVILLEAFP

Bardzo dobrze sezon 2025/2026 w rozgrywkach La Liga rozpoczęła FC Barcelona. Zespół prowadzony przez Hansiego Flicka pewnie pokonał 3:0 Mallorcę po trafieniach Raphinhi, Ferrana Torresa oraz Lamine Yamala. W spotkaniu udziału nie wziął Robert Lewandowski, który z powodu kontuzji mięśnia dwugłowego uda w lewej nodze wypadł na nieco dłuższy czas.

Wobec jego urazu pojawiały się różne wieści. W najgorszym przypadku mówiło się, że 37-latek może wrócić nawet to wrześniowej przerwie reprezentacyjnej. Wiele wskazuje jednak, że ten jest już gotowy do gry i po problemach zdrowotnych nie ma śladu, gdyż normalnie brał udział w treningu z drużyną. Nie wiadomo jednak, czy ten w ogóle znajdzie się w kadrze meczowej na to spotkanie.

Na kilka godzin przed rozpoczęciem spotkania z Levante czołowe hiszpańskie media zdecydowały się na przewidzenie podstawowej "11" Barcelony. W niej doszło do kilku zmian. Jednoznacznie natomiast wygląda sytuacja Lewandowskiego, który został pominięty przez Hiszpanów.

Zobacz również:

Bayern Monachium - RB Lipsk
Bundesliga

Sześć goli w hicie Bundesligi. Festiwal strzelecki w Monachium, upokorzenie Lipska

Michał Chmielewski
Michał Chmielewski

    Media zgodne ws. Lewandowskiego, zmiennicy dostaną szansę

    Według dzienników "Mundo Deportivo", "Sport", "AS", oraz "Marca" w bramce, podobnie, jak tydzień temu wystąpić ma Joan Garcia. Formację defensywną w opinii wszystkich czterech mediów stworzyć ma Jules Kounde, Ronald Araujo, Pau Cubarsi i Alejandro Balde.

    Do wyłamania dochodzi w pomocy, gdzie Fermina Lopeza zastąpić ma Dani Olmo, a w miejsce Frenkiego de Jonga zagrać ma Gavi. Holender swoją szasnę dostaje jedynie w "Marce", gdzie miejsce w "11" zabiera właśnie młodemu Hiszpanowi.

    W ataku według mediów zgodnie, jak już wspominaliśmy Hansi Flick ma nie postawić na Roberta Lewandowskiego. Nie wiadomo natomiast, kto go zastąpi, gdyż dwa głosy otrzymał strzelec gola tydzień temu, Ferran Torres, a kolejne dwa nowy nabytek klubu, Marcus Rashford.

    Przewidywane skład Barcelony przez Hiszpańskie media:

    "Mundo Deportivo": Joan Garcia (bramkarz) - Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde - Gavi, Pedri, Olmo - Yamal, Ferran Torres, Raphinha

    "Sport": Joan Garcia (bramkarz) - Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde - Gavi, Pedri, Olmo - Yamal, Raphinha, Rashford

    "AS": Joan Garcia (bramkarz) - Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde - Gavi, Pedri, Olmo - Yamal, Ferran Torres, Raphinha

    "Marca": Joan Garcia (bramkarz) - Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde - de Jong, Pedri, Olmo - Yamal, Raphinha, Rashford

    Spotkanie Levante - FC Barcelona rozpocznie się w sobotę o 21:30. Relację tekstową "na żywo" z tej rywalizacji będzie można śledzić w serwisie Interii Sport.

    FC Bayern Monachium - RB Lipsk. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports

    Zobacz również:

    Polskie siatkarki są faworytkami meczu z Wietnamem. Tym bardziej pod nieobecność największej gwiazdy rywalek
    MŚ siatkarek

    Polskie siatkarki przed wielką niewiadomą. Gwiazda rywalek wycofała się w ostatniej chwili

    Damian Gołąb
    Damian Gołąb
    Dwóch mężczyzn przytula się na boisku podczas wydarzenia sportowego, jeden z nich ubrany w sportowy strój z numerem 9, obok stoi sędzia w niebieskim stroju, w tle rozmazany baner.
    Robert Lewandowski i Hansi FlickMatthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFPAFP
    Mężczyzna w sportowej koszulce w niebiesko-czerwone pasy stoi w tłumie innych osób, wyróżnia się jasnymi, krótkimi włosami i skupioną miną.
    Robert LewandowskiPhoto by MATTHIEU MIRVILLE / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP
    Zawodnik drużyny piłkarskiej w jasnozielonym stroju podczas celebracji na jednym kolanie, wokół niego inni piłkarze w identycznych strojach, w tle trybuny pełne kibiców.
    RCD Mallorca - FC BarcelonaJaime ReinaAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja