Partner merytoryczny: Eleven Sports

Hiszpanie już wiedzą, to Flick miał zdecydować ws. Lewandowskiego. "Jedna zmiana"

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Już w tę niedzielę staniemy się świadkami kolejnej odsłony najsłynniejszej futbolowej rywalizacji - czyli "El Clasico", starcia FC Barcelona z Realem Madryt, tym razem w finale Superpucharu Hiszpanii. Polscy sympatycy piłki od początku nie sądzili, że akurat w tych rozgrywkach swoją szansę na występ otrzyma Wojciech Szczęsny, natomiast bez dwóch zdań ściskali oni kciuki za grę Roberta Lewandowskiego. W półfinale Supercopa "Lewy" na murawie jednak się nie zameldował, a przed "Klasykiem"... cóż, nadchodzą raczej kolejne kiepskie wieści.

Piłkarz FC Barcelony w granatowo-bordowej koszulce z numerem 9 trzyma się za głowę, w tle widoczni są zawodnicy drużyny przeciwnej i koledzy z zespołu wykonujący podobny gest, wyrażający rozczarowanie lub zdziwienie, scena rozgrywa się na stadionie pił...
Robert LewandowskiEuropa Press SportsGetty Images

Wraz z początkiem roku 2026 przyszła pora na inaugurację kolejnych hiszpańskich rozgrywek - krajowego Superpucharu, rozgrywanego jednak - już po raz piąty z rzędu, a szósty ogólnie - w Arabii Saudyjskiej.

W półfinałach rywalizacji FC Barcelona okazała się wyraźnie lepsza od Athletiku Bilbao ("Blaugrana" rozbiła rywali 5:0), a Real Madryt w derbowym spotkaniu zatriumfował nad Atletico Madryt 2:1. To oznacza jedno - kibice mogą ostrzyć sobie już zęby na jak zawsze budzące ogrom emocji "El Clasico".

 Napoli - Verona. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports

Ważne wieści dla Lewandowskiego przed "El Clasico". To miał zadecydować Hansi Flick

W całym tym kontekście nie ma jednak niestety przesadnie dobrych informacji dotyczących dwóch Polaków w szeregach FC Barcelona - Wojciecha Szczęsnego oraz Roberta Lewandowskiego. O ile "Tek" od samego początku liczył się z tym, że między słupkami bramki FCB podczas Supercopa stać będzie Joan Garcia, o tyle "Lewy" miał prawo np. liczyć podczas potyczki z Athletikiem, że przynajmniej zaliczy wejście z ławki.

Tak się jednak nie stało - napastnik obejrzał cały mecz zza linii bocznej, a teraz nie zapowiada się na to, aby miał on zjawić się na boisku podczas "Klasyku" już od pierwszego gwizdka. Ważną wskazówkę w tym temacie dał dziennikarz Alfredo Martinez:

Lamine Yamal i Ter Stegen trenują z drużyną przed finałem Superpucharu Hiszpanii. W wyjściowym składzie spodziewana jest tylko jedna zmiana: Lamine Yamal za Roony'ego [Bardghjiego]
czytamy w portalu X.

Nie pozostaje więc nic innego jak liczyć, że "RL9" uda się tym razem chociaż np. zmienić któregoś z kolegów w drugiej połowie współzawodnictwa z "Los Blancos". Na jego korzyść gra wszak fakt, że nie tak dawno przełamał strzelecką niemoc i pokonał bramkarza Espanyolu w meczu ligowym...

"El Clasico" w finale Superpucharu Hiszpanii. Kiedy mecz FC Barcelona - Real Madryt?

Finał Superpucharu Hiszpanii odbędzie się w niedzielę 11 stycznia o godz. 20.00. Zapraszamy do śledzenia tego wydarzenia w ramach transmisji telewizyjnej w Eleven Sports 1 oraz w tekstowej relacji na żywo w Interii Sport.

Zobacz również:

Macclesfield FC z szóstej ligi wyeliminował z Pucharu Anglii obrońcę tytułu Crystal Palace
Premier League

Szok w Anglii, obrońca tytułu skompromitowany. Wszystko przez klub z szóstej ligi

Bartłomiej Wrzesiński
Bartłomiej Wrzesiński
Piłkarz w stroju FC Barcelony odbija głową żółto-fioletową piłkę podczas meczu, w tle rozmyta widownia stadionu.
Robert LewandowskiJose BretonEast News
Piłkarz w koszulce w barwach klubu FC Barcelona unosi rękę do czoła i patrzy przed siebie, otwierając usta jakby dawał wskazówki lub wołał do kogoś podczas meczu, w tle rozmyta publiczność stadionu.
Robert Lewandowski JOAN MONFORTEast News
Piłkarz w stroju FC Barcelona z uniesionym ramieniem wskazuje wyciągniętym palcem kierunek, na dłoni widoczny bandaż. W tle rozmyta publiczność na stadionie.
Robert LewandowskiAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja