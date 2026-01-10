Hiszpanie już wiedzą, to Flick miał zdecydować ws. Lewandowskiego. "Jedna zmiana"

Wraz z początkiem roku 2026 przyszła pora na inaugurację kolejnych hiszpańskich rozgrywek - krajowego Superpucharu, rozgrywanego jednak - już po raz piąty z rzędu, a szósty ogólnie - w Arabii Saudyjskiej.

W półfinałach rywalizacji FC Barcelona okazała się wyraźnie lepsza od Athletiku Bilbao ("Blaugrana" rozbiła rywali 5:0), a Real Madryt w derbowym spotkaniu zatriumfował nad Atletico Madryt 2:1. To oznacza jedno - kibice mogą ostrzyć sobie już zęby na jak zawsze budzące ogrom emocji "El Clasico".

Ważne wieści dla Lewandowskiego przed "El Clasico". To miał zadecydować Hansi Flick

W całym tym kontekście nie ma jednak niestety przesadnie dobrych informacji dotyczących dwóch Polaków w szeregach FC Barcelona - Wojciecha Szczęsnego oraz Roberta Lewandowskiego. O ile "Tek" od samego początku liczył się z tym, że między słupkami bramki FCB podczas Supercopa stać będzie Joan Garcia, o tyle "Lewy" miał prawo np. liczyć podczas potyczki z Athletikiem, że przynajmniej zaliczy wejście z ławki.

Tak się jednak nie stało - napastnik obejrzał cały mecz zza linii bocznej, a teraz nie zapowiada się na to, aby miał on zjawić się na boisku podczas "Klasyku" już od pierwszego gwizdka. Ważną wskazówkę w tym temacie dał dziennikarz Alfredo Martinez:

Lamine Yamal i Ter Stegen trenują z drużyną przed finałem Superpucharu Hiszpanii. W wyjściowym składzie spodziewana jest tylko jedna zmiana: Lamine Yamal za Roony'ego [Bardghjiego]

Nie pozostaje więc nic innego jak liczyć, że "RL9" uda się tym razem chociaż np. zmienić któregoś z kolegów w drugiej połowie współzawodnictwa z "Los Blancos". Na jego korzyść gra wszak fakt, że nie tak dawno przełamał strzelecką niemoc i pokonał bramkarza Espanyolu w meczu ligowym...

"El Clasico" w finale Superpucharu Hiszpanii. Kiedy mecz FC Barcelona - Real Madryt?

Finał Superpucharu Hiszpanii odbędzie się w niedzielę 11 stycznia o godz. 20.00. Zapraszamy do śledzenia tego wydarzenia w ramach transmisji telewizyjnej w Eleven Sports 1 oraz w tekstowej relacji na żywo w Interii Sport.

