Hiszpanie już wiedzą, to czeka Lewandowskiego. Flick jest bez wyjścia

Po kiepskim występie Barcelony w pierwszym spotkaniu 1/8 finału Ligi Mistrzów przeciwko Newcastle (1:1) aktualni mistrzowie Hiszpanii wracają do walki o kolejne ligowe punkty. W niedzielę zmierzą się na Camp Nou z Sevillą, a starcie to może być niezwykle ważne w kontekście układu tabeli rozgrywek La Liga. W końcu w sobotę swoje spotkanie w świetnym stylu wygrał Real Madryt, co oznacza, że chwilowo traci do liderującego zespołu zaledwie punkcik.

W hiszpańskich mediach już jest głośno o klubie ze stolicy Katalonii, szczególnie ze względu na zaplanowane na niedzielę wybory prezydenckie. Kwestie sportowe chwilowo schodzą na drugi plan, lecz mimo to dalej jest to powód do wielu dyskusji. Wiele mówi się o składzie, jaki do gry ma posłać Hansi Flick.

Tamtejsze źródła jednogłośnie ogłaszają, że niemiecki szkoleniowiec przeprowadzi kilka zmian. Ma on brać pod uwagę zmęczenie kilku kluczowych zawodników oraz przede wszystkim zbliżający się rewanż z Newcastle w Lidze Mistrzów. W ich gronie mają znaleźć się m.in. Raphinha czy właśnie Robert Lewandowski.

- Ponadto da odpocząć niektórym swoim zawodnikom, którzy zgromadzili już wiele minut i meczów na tym etapie sezonu. Dlatego tacy zawodnicy jak Ferran Torres, Casado i Rashford mogliby wyjść w podstawowym składzie - przekazuje "Marca".

Lewandowski na ławce? Hiszpanie nie mają złudzeń

Według tamtejszych mediów Polak ma rozpocząć spotkanie na ławce. W jego miejsce ma pojawić się Ferran Torres. Hiszpan jednak podobnie jak nasz reprezentant nie jest ostatnio w dobrej formie, a ostatniego gola strzelił... pod koniec stycznia.

- Spodziewane są zmiany na pozycji środkowego napastnika - Ferran Torres, który rozegrał dziewięć meczów bez strzelenia gola - pisze "AS".

- W ataku Olmo i Ferran są niemal pewni pierwszego składu, ponieważ byli rezerwowymi w Anglii - uzupełnia "Mundo Deportivo".

Wobec takich wieści linię ataku "Dumy Katalonii" stworzą prawdopodobnie Lamine Yamal, Marcus Rashford i Ferran Torres.

Prawdopodobny skład Barcelony na mecz z Sevillą:

Joan Garcia - Joao Cancelo, Pau Cubarsi, Eric Garcia i Gerard Martin - Marc Casado, Pedri, Dani Olmo - Lamine Yamal, Marcus Rashford, Ferran Torres.

Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 16:15. Relację tekstową "na żywo" z tego meczu będzie można śledzić w serwisie Interii Sport.

Robert Lewandowski LLUIS GENE East News

Robert Lewandowski Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Robert Lewandowski Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Real Madryt CF - Elche CF. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports