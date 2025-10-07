Hiszpanie już wiedzą. Tam zagra Lewandowski. Jest oficjalny komunikat

FC Barcelona do tego sezonu podchodziła przede wszystkim z dużymi nadziejami sportowymi na powtórzenie wyników z poprzedniego sezonu, a może nawet ich poprawieniem - w Lidze Mistrzów. Oznaczałoby to sezon prawie perfekcyjny albo perfekcyjny dla podopiecznych Hansiego Flicka. Drugim celem na ten sezon jest powrót na Camp Nou.

Barcelona poszła bowiem drogą Realu Madryt i zdecydowała się na przebudowę stadionu. Różnica jest jednak taka, że "Królewscy" zrobili to w trakcie pandemii COVID-19, dzięki czemu uniknęli wielkich finansowych strat, bo kibice i tak nie mogli przychodzić na mecze. Z kolei Barcelona zrezygnowała z gry na mogącym pomieścić prawie 100 tysięcy ludzi Camp Nou na rzecz stadionu olimpijskiego na wzgórzu Montjuic.

Mecz Barcelona - Girona na Montjuic. Powrót Lewandowskiego i spółki się przedłuża

Obiekt olimpijski stał się domem "Blaugrany" od startu sezonu 2023/2024, a może on pomieścić niespełna 50 tysięcy ludzi. To sprawia, że straty finansowe klubu są znaczące. Wydawało się, że na początku tego sezonu Flick i jego piłkarze przeniosą się na remontowane Camp Nou. Barcelona ogłosiła to nawet w swoich mediach społecznościowych, ale jak się okazało, nie uzyskano wówczas odpowiednich zezwoleń ze strony miasta.

W związku z tym powrót Lewandowskiego i spółki na Camp Nou odłożono w czasie. FC Barcelona w tym sezonie rozegrała już cztery mecze domowe i po dwóch miesiącach sezonu żaden z nich nie odbył się na Camp Nou. Jak się okazuje, podobnie ma być także z derbami Katalonii. O wszystkim poinformowali dziennikarze katalońskiego dziennika "Sport" zaraz po rozpoczęciu przerwy reprezentacyjnej, a potem potwierdził klub.

"FC Barcelona informuje, że mecz 9. kolejki LaLigi przeciwko Gironie, który odbędzie się w sobotę 18 października o godzinie 16:15, zostanie rozegrany na Estadi Olimpic Lluis Companys" - czytamy w oficjalnym komunikacie. Wiele wskazuje na to, że kolejny mecz - z Olympiakosem również odbędzie się na Montjuic. Po tych spotkaniach przyjdzie czas na wyjazdowe El Clasico, a później na początku listopada do Barcelony przyjedzie rewelacja sezonu - Elche. Nie wiemy jeszcze, gdzie zostanie rozegrany ten mecz.

FC Barcelona czeka na powrót na Camp Nou. Tak wygląda stadion „Dumy Katalonii”. WIDEO ANAHI ARADAS AFPTV AFP AFP

Na czas remontu Camp Nou FC Barcelona domowe mecze rozgrywa na Estadi Olímpic Lluís Companys PAU BARRENA AFP

Torres i Lewandowski walczą o miejsce w składzie Urbanandsport AFP

Dani Olmo (nr 20) nie pomoże Barcelonie we wtorkowym meczu z Benficą w Lidze Mistrzów CRISTINA QUICLER AFP