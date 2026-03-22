FC Barcelona po pewnym "zacięciu się" w połowie lutego weszła na najwyższe obroty i w ostatnich siedmiu meczach odniosła sześć zwycięstw oraz odnotowała jeden remis. Najnowszym wyczynem podopiecznych Hansiego Flicka stał się przy tym imponujący triumf w rewanżowym starciu z Newcastle United w 1/8 finału Ligi Mistrzów - potyczkę tę "Blaugrana" wygrała aż 7:2.

Teraz ekipę z Camp Nou czeka powrót do walki o mistrzostwo Hiszpanii - w 29. kolejce Primera Division "Duma Katalonii" zmierzy się z Rayo Vallecano, a tuż przed tą konfrontacją media z Półwyspu Iberyjskiego przygotowały tradycyjnie swe przewidywania dotyczące wyjściowych jedenastek obu drużyn.

Barcelona - Rayo: Szczęsny i Lewandowski na ławce? Hiszpanie niemalże jednomyślni

Dla polskich sympatyków futbolu najciekawsza jest w tym przypadku oczywiście sytuacja Wojciecha Szczęsnego oraz Roberta Lewandowskiego. Jeśli mowa o bramkarzu, to przez pewien czas mogło wydawać się, że stanie on przed szansą zmierzenia się z "Los Franjirrojos" - wszak w niedawnej rywalizacji ze "Srokami" w LM zastąpił on na murawie kontuzjowanego Joana Garcię.

Prędko jednak okazało się, że uraz 24-latka jest niegroźny, co potwierdził ostatecznie na konferencji przedmeczowej sam Flick. Hiszpańskie dzienniki wobec tych informacji nie mają złudzeń - to Garcia stanie 22 marca między słupkami bramki FCB, na co wskazały jednogłośnie "Marca", "As", "Sport", "Mundo Deportivo" oraz "L'Esportiu".

Rozwiń

W przypadku obsady środkowego ataku także niemalże zapanował konsensus - niemalże, bowiem "As" wyłamał się i przewiduje grę "Lewego" od pierwszej minuty. Cała reszta redakcji uznała, że tym razem trener da odpocząć "RL9" i wystawi w wyjściowym składzie Ferrana Torresa. Patrząc na te wszystkie domniemania, wydaje się, że najbardziej prawdopodobny będzie następujący układ w przypadku "Barcy":

Joan Garcia - Cancelo, Martin, Cubarsi, Araujo (Espart) - Olmo, Bernal (Casado), Pedri - Raphinha, Torres, Yamal

Barcelona zgarnie kolejne trzy punkty w lidze? Czas na starcie z Rayo Vallecano

Mecz FC Barcelona - Rayo Vallecano rozpocznie się w tę niedzielę o godz. 14.00. Zapraszamy do śledzenia rywalizacji w Eleven Sports 1 oraz w tekstowej relacji na żywo w Interii Sport:

Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny AFP

