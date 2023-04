Hiszpanie grzmią ws. Lewandowskiego. Oberwało się Polakowi. "Coś się dzieje"

FC Barcelona wygrała niedzielne hitowe starcie z Atletico Madryt i utrzymała przewagę 11 punktów nad drugim w tabeli Realem Madryt. Do końca rozgrywek pozostało już tylko osiem kolejek, co oznacza, że "Duma Katalonii" jest coraz bliżej wywalczenia upragnionego mistrzostwa. Triumf w La Liga będzie dla fanów ekipy ze Spotify Camp Nou swego rodzaju pocieszeniem po niepowodzeniach w innych rozgrywkach - w Pucharze Króla oraz Lidze Europy.

Robert Lewandowski zawodzi. Polak w ogniu krytyki

"As" poświęcił byłej gwieździe Bayernu Monachium tekst o wymownym tytule: "Coś się dzieje z Lewandowskim" . Dziennikarz Juan Jimenez przytacza w nim wstydliwą statystykę Lewandowskiego, który w ostatnich 14 meczach, w jakich zagrał, strzelił zaledwie cztery bramki, co daje średnią 0,28 gola na mecz. Dla porównania, przed mistrzostwami świata kapitan "Biało-Czerwonych" odnotował 13 bramek w 12 meczach Barcelony i mógł poszczycić się imponującą średnią 1,08.

Robert Lewandowski "samolubny"? Hiszpański dziennikarz grzmi ws. Polaka

Dziennikarz "As" wrócił również do sytuacji z niedzielnego meczu z Atletico. "Polak był nie do poznania w swoim samolubnym zachowaniu w niedzielę. Kiedy mógł wyłożyć piłkę Raphinii na 2:0, zdecydował się na samodzielne rozwiązanie i posłał piłkę obok bramki" - zaznaczył. "Na szczęście dla Lewego, Barca wygrała, tytuł jest blisko, a on pomimo kiepskich wyników w drugiej części sezonu, nadal jest królem strzelców ligi" - skwitował.