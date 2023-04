To nie jest najlepszy i najbardziej owocny okres w karierze Roberta Lewandowskiego . Po mundialu w Katarze jego strzelecka forma jest daleka od wymarzonej. To niepokoi hiszpańską prasę oraz kibiców. Nastroje uspokajać stara się Xavi Hernandez . Przy okazji każdego meczu bierze Polaka w obronę. " Robert Lewandowski strzelił w tym sezonie więcej goli niż jakikolwiek inny zawodnik . Z czterema pomocnikami, z trzema napastnikami lub w jakimkolwiek innym systemie - zawsze zdobywał bramki" - wyjaśniał podczas niedawnej konferencji prasowej .

Tym, który niebawem może dołączyć do solidnej "dziesiątki" Xaviego może być Leo Messi. Niedawno zapytano Lewandowskiego o powrót Argentyńczyka do Barcy . "Messi przynależy do Barcelony i za każdym razem będzie niesamowity. Wiemy, że jego miejsce jest tutaj. Nie wiem, co się stanie, ale mam nadzieję, że w następnym sezonie zagramy razem" - zadeklarował "Lewy". Według hiszpańskiej prasy jest jednak coś, o czym napastnik nie powiedział głośno.