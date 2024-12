FC Barcelona wraca do gry po prawdopodobnie najgorszym meczu w tym sezonie. W środę wieczorem zmierzy się na wyjeździe z Borussią Dortmund. Stawka meczu jest wysoka, bowiem Duma Katalonii może zagwarantować sobie bezpośredni awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Pomóc ma w tym Robert Lewandowski, który najwięcej goli w karierze strzelił właśnie swojej byłej drużynie. Hiszpanie nie mają za to dobrych wiadomości dla Wojciecha Szczęsnego.