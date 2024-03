Hiszpanie biją na alarm ws. Lewandowskiego. Jego koledzy z Barcelony są w lepszej sytuacji

Kataloński "Sport" podkreśla, że Robert Lewandowski w 2024 roku zdobył już 11 bramek i zaliczył pięć asyst. Jego dziennikarzy martwi jednak ilość minut spędzonych przez Polaka na boisku. W czwartkowym półfinale reprezentacji Polski z Estonią wygranym 5:1 przebywał na boisku przez pełne 90. minut. To budzi ich niepokój co do tego, jak może wyglądać dyspozycja 35-latka w końcówce sezonu, ponieważ jego koledzy z FC Barcelony według dziennika są w lepszej sytuacji.

Robert Lewandowski gra i strzela, a Hiszpanie się martwą. "Zależność, która generuje obciążenie"

Hiszpanie uważają, że gra FC Barcelony jest w dużej mierze uzależniona od Polaka, co stanowi dla niego duże obciążenie. Na dodatek zwracają uwagę na fakt, iż nasza kadra gra w barażach, co wiąże się z dużym obciążeniem fizycznym i psychiczny, czego w tym momencie nie doświadcza większość piłkarzy Barcy. Większość z nich gra w meczach towarzyskich, bowiem ich reprezentacjom udało się już wywalczyć awans na Euro 2024, co nie generuje tyle stresu, a też selekcjonerzy bardziej rotują składami. Mocne eksplotowanie Lewandowskiego daje im powód do zmartwień, co do ryzyka związanego z urazami, bowiem, jak podkreśla "Sport" ma on już 35 lat.