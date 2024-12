Hiszpanie biją na alarm, piszą o kryzysie FC Barcelona. Nagle pada nazwisko Lewandowskiego

FC Barcelona zmieniła latem trenera i wraz z tym ruchem nastąpiła także wyraźna, wręcz nagła i niespodziewana poprawa gry. Hansi Flick poukładał zespół, nie dokonując zbyt wielu transferów. Do klubu z Katalonii trafił jedynie Dani Olmo za ponad 50 milionów euro. Poza tym kilku zawodników wróciło ze swoich wypożyczeń i tak naprawdę na tym zmiany kadrowe w drużynie dowodzonej od tego sezonu przez Niemca. Z pewnością Flick chciałby ich nieco więcej.

Z pewnością to właśnie szerokości kadry w wielu momentach brakuje Flickowi, który chciałby nieco mocniej rotować składem w poszczególnych spotkaniach. Po niezwykle udanym początku w listopadzie zaczęły pojawiać się spore problemy, które sprawiały, że "Blaugrana" zaczęła wręcz seryjnie tracić punkty. 3 listopada "Duma Katalonii" miała aż dziewięć punktów przewagi w tabeli La Liga nad Realem Madryt , który miał jedno spotkanie rozegrane mniej.

Lewandowski na pierwszym planie. Polak winnym kryzysu?

Nieco ponad miesiąc później, bo 7 grudnia ta przewaga stopniała do ledwie dwóch punktów, a "Los Blancos" wciąż mają zaległy mecz z Valencią i jeśli go wygrają, mogą przeskoczyć "Dumę Katalonii" w tabeli rozgrywek. To sprawia, że pierwszy raz w tym sezonie w Barcelonie pojawił się stan alarmowy, który przejął poniedziałkowe dzienniki wydawane w tamtej części Hiszpanii. Zarówno "Mundo Deportivo", jak i "Sport" otwarcie piszą już o kryzysie zespołu Flicka.