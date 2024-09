Kibice Barcelony w czwartek złapali się za głowy, kiedy po fatalnym nieporozumieniu pomiędzy Markiem-Andre ter Stegenem i Erikiem Garcią sędzia sięgnął po czerwony kartonik i wyrzucił defensora z boiska. Podopieczni Hansiego Flicka od 10. minuty musieli grać w osłabieniu , a na tym poziomie, przeciwko dobrze dysponowanemu rywalowi stanowiło to misję niemal niewykonalną.

Liga Mistrzów. FC Barcelona zawiodła w Monaco. Pierwsza porażka za kadencji Flicka

AS Monaco nieustannie napierało na Barcę i objęło prowadzenie już w 16. minucie za sprawą trafienia Akliouche. Choć szczęście dopisało "Azulgranie" i jeszcze przed przerwą na 1:1 wyrównał Lamine Yamal, nie wystarczyło go do zwycięstwa. Gospodarze wygrali 2:1, a zwycięskiego gola strzelił George Ilenikhena. Nie pomogły zmiany Flicka, nie pomógł także Robert Lewandowski. Polak rzadko był przy piłce i nie oddał ani jednego strzału.