Ostatnim testem dla "Dumy Katalonii" i Lewandowskiego przed sezonem był mecz o Puchar Gampera, który rok do roku organizowany jest przez Barcelonę, jako ostatnie spotkanie testowe. W tym roku "Blaugrana" ten test jednak bardzo boleśnie oblała. Barcelona przegrała bowiem z AS Monaco 0:3 i zaprezentowała się bardzo słabo. Tak samo można powiedzieć o tym, z jakiej strony pokazał się w tym spotkaniu nasz kapitan, który nie przypominał swojej najlepszej wersji.

Hiszpanie bez litości dla Lewandowskiego. 4/10, nokaut

Dokładnie taką opinię wyrażają hiszpańscy dziennikarze, którzy po tym meczu wystawiali noty piłkarzom. " Nie znalazł swojej formy , tracił piłki i nie miał klarownych sytuacji. Zawsze ma tendencję do przechodzenia od gorszych do lepszych momentów i będziemy musieli się do tego przyzwyczaić. Zszedł z bólem lewego nadgarstka" - czytamy w katalońskim "Sporcie". Dziennikarze wystawili Polakowi notę cztery, w dziesięciostopniowej skali - najniższą w zespole.

Inaczej do tematu wystawiania not podchodzi "Mundo Deportivo". Dziennikarze tego dziennika bowiem stawiają jedynie na opisy występów, bez konkretnych not punktowych. "Pokazał niewielkie umiejętności gry kombinacyjnej i szukał strzału przy jedynej z okazji, jaką miał, lub podania jednym dotknięciem do Raphinhy i Torre'a w kilku akcjach" - czytamy. Widać, że "Mundo Deportivo" nieco łagodniej podeszło do oceny piłkarzy po tym spotkaniu.