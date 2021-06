O zainteresowaniu Realu Madryt Robertem Lewandowskim mówi się od wielu lat. Wydaje się, że kapitan reprezentacji Polski nigdzie się nie wybiera z Bayernu Monachium. Jego żona Anna jest jednak w tej kwestii bardzo tajemnicza.

Przed meczem Polski z Hiszpanią, jedna z hiszpańskich telewizji spotkała pod stadionem w Sewilli Annę Lewandowską. Została ona zapytana o to, czy jej mąż kiedykolwiek zagra w Hiszpanii. Co ciekawe, nie wykluczyła takiego scenariusza.

- Nie wiem. Może tak się stanie. Zobaczymy - powiedziała.

Przyznała też, że Robert Lewandowski może przenieść się do Realu Madryt. Dodała również, że oboje bardzo lubią ligę hiszpańską, co może wskazywać, że jest to prawdopodobny kierunek ewentualnego transferu "Lewego".

MP

