Hiszpan ostro do hejterów Lewandowskiego. Broni Polaka. "Założę się, że to zrobi"

Hiszpański dziennikarz napisał specjalny artykuł. Adresatami hejterzy Roberta Lewandowskiego

To wciąż nie koniec. Ferran Correas tłumaczy, że Robert Lewandowski cieszy się obecnie tak dobrą formą z kilku powodów. Sportowe polegają na tym, że Xavi Hernandez zaczął wystawiać Andreasa Christensena na środku pomocy, na pozycji piwota. Ktoś zapyta: "Co defensywny pomocnik ma wspólnego z Lewandowskim?". Otóż ma. I to bardzo wiele.

Lewandowski wraca do gry. Dobra forma to nie efekt przypadku

Correas dodaje, że po ogłoszeniu odejścia Xaviego Hernandeza to właśnie Lewandowski zorganizował w swoim domu spotkanie dla kolegów z drużyny. Pomogło mu to na nowo zbudować pozycję lidera FC Barcelona i zjednoczyć szatnię. To również nie było w tym kontekście bez znaczenia.

Dziennikarz "Sportu" poruszył również kwestię walki o trofeo Pichichi, którego Lewandowski w tym sezonie broni. - To wszystko doprowadziło go do zdobycia dwunastu bramek w lidze, co daje mu wynik słabszy o zaledwie cztery trafienia za najlepszym strzelcem, Jude'em Bellinghamem z Realu Madryt, z trzynastoma meczami do rozegrania. Znając ambicję Polaka, nawet przeciwnicy Lewandowskiego mogliby postawić na niego w walce o Pichichi. W zeszłym sezonie strzelił 23 gole w lidze, zdobywając to trofeum i założę się, że zrobi to drugi sezon z rzędu - skwitował hiszpański dziennikarz.