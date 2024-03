Było trudno, ale udało się - reprezentacja Polski w wielkich bólach wywalczyła ostatecznie awans na Euro 2024 , pokonując w finale w serii rzutów karnych Walię. Jak zaznaczają brytyjscy dziennikarze, to pierwszy raz historii, gdy spotkanie z udziałem ekipy "Czerwonych Smoków" zakończyło się właśnie w taki sposób.

~ pisze w środę na swoich łamach znany dziennik "The Sun"

Reprezentacja Polski z awansem na Euro 2024. Walijczycy wprost o końcu kariery Lewandowskiego

- To był ważny wieczór dla Polaków, a także ich kapitana, Roberta Lewandowskiego. (...) Mając 35 lat napastnik FC Barcelona wie, że nie pozostało mu już wiele ważnych turniejów do rozegrania. Łabędzi śpiew na niemieckich boiskach byłby więc dla niego doskonałą okazją, by pożegnać się głębokim ukłonem - czytamy.