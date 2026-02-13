Jeśli FC Barcelona liczy na awans do wielkiego finału Copa del Rey, musi liczyć na piłkarski cud. Odrobienie straty 0:4 po pierwszym meczu nawet na własnym boisku będzie ekstremalnie trudnym zadaniem. Szczególnie przeciwko tak mocnej defensywnie drużynie jak Atletico Madryt.

To był najgorszy mecz Barcelony w tym sezonie. Szczególnie pierwsza połowa, którą drużyna Hansiego Flicka przegrała 0:4. W drugiej, kiedy na boisku był Robert Lewandowski, stan się nie zmienił.

Hiszpańska prasa w pomeczowych artykułach nie skupia się na postaci Polaka. Głównym tematem jest największa porażka w trenerskiej karierze Hansiego Flicka oraz sędziowskie kontrowersje. Osobliwy spalony przy nieuznanej bramce Pau Cubarsiego oraz brak czerwonej kartki dla Giuliano Simeone za wejście wyprostowaną nogą w Alejandro Balde.

Lewandowski "zaginiony". Hiszpańska prasa bezlitosna dla Barcelony

Robert Lewandowski wszedł na boisko w niecodziennych okolicznościach. Pojawił się na murawie w 37. minucie, zmieniając Marca Casado. Hiszpan był już ukarany żółtą kartką i Hansi Flick bał się, że zaraz osłabi swój zespół.

Więcej pisze się również o fatalnym błędzie Joana Garcii, który na samym początku meczu przepuścił piłkę pod korkiem po podaniu Erica Garcii, a ta wpadła do bramki - tak padł ważny gol na 1:0 dla Atletico.

Kataloński "Sport" w swoim podsumowaniu ocenił Robera Lewandowskiego tylko jednym słowem. "Desaparecido" czyli "zaginiony". Polak nie był w stanie zaznaczyć na boisku swojej obecności na tle dobrze dysponowanego Atletico Madryt. Dostał ocenę "4", podobnie jak połowa drużyny. Nikt nie otrzymał wyższej.

Madrycka "Marca" przyznała Polakowi jedną gwiazdkę. Jedynym piłkarzem Barcelony, który otrzymał dwie, był Fermin Lopez. Więkoszość drużyny Atletico Madryt otrzymała trzy gwiazdki. Czterech zawodników Barcelony skończyło natomiast z zerem. Mowa o Ericu Garcii, Alejandro Balde, Marcu Casado i Frenkiem de Jongu.

"As" ocenił drużynę Barcelony o wiele surowiej. Ten madrycki portal przy ocenach posługuje się symbolem pika znanego z kart do gry. Tylko Kounde, Balde, Garcia, Cubarsi, Araujo, Olmo i Fermin dostali po jednym. Lewandowskiego w ten sposób nie doceniono.

