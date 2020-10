Historia wojny, jaką Cezary K. wypowiedział Lewandowskiemu

- Cezary K. cały czas nękał Anię i Roberta. Nie oszczędzał ich nawet w dniu urodzin Klary - podkreśla w rozmowie z Interią Monika Bondarowicz, rzeczniczka Roberta Lewandowskiego. Były agent "Lewego" Cezary K. został dzisiaj zatrzymany przez policję, z podejrzeniem stosowania gróźb, które miały doprowadzić do wymuszenia od Roberta Lewandowskiego 20 mln euro.

18 września, w dniu startu Bundesligi niemiecką i polską piłką wstrząsnęły doniesienia "Der Spiegel", sugerujące, że Robert Lewandowski, poprzez firmę RL Managment mógł się dopuścić unikania płacenia podatków. To było wypowiedzenie medialnej wojny przez Cezarego K. "Lewemu".

Bayernowi i Robertowi ten atak nie przeszkodził w rozbiciu Schalke 8-0. Robert zdobył gola na 3-0.



Przedstawiamy chronologię wydarzeń konfliktu "Lewego" z byłym agentem.

18 września, "Der Spiegel": "Cezary K. idzie do sądu z Lewandowskim"

Niemiecka gazeta "Der Spiegel" poinformowała, że w piątek 11 września Cezary K. złożył pozew do Wydziału Ekonomicznego Sądu Okręgowego w Warszawie przeciwko firmie RL Management.



K. domaga się od Lewandowskiego dziewięciu milionów euro czyli ok. 40 milionów złotych.

Według byłego menedżera "Lewego", a także eksposła PO, małżeństwo Lewandowskich miało płacić za drogie podróże i apartamenty z firmowych pieniędzy. Dodatkowo Anna Lewandowska miała otrzymać z RL Management pożyczkę w wysokości 2,5 miliona złotych, których nie musiała zwracać.

Rzeczniczka prasowa Roberta Monika Bondarowicz odparła wszystkie zarzuty, uznając je za nieprawdzie.



25 września "Der Spiegel" uderza po raz drugi

Robert Lewandowski wciąż znajduje się pod lupą niemieckich mediów. "Der Spiegel" w swojej kolejnej publikacji, prześwietlając finanse i transfery gotówkowe napastnika Bayernu Monachium, wskazuje na możliwe antydatowanie umowy dotyczącej własnych praw reklamowych.

Do zarzutów "Spiegla" odniósł się Roman Kołtoń z "Prawdy Futbolu".



- Wojna K. z Lewandowskim mnie oburza. Pierwszy tekst był niczym donos. K. w największym stopniu korzystał na Lewandowskim, w każdym aspekcie, najbardziej finansowym - mówi Kołtoń.



- Tymczasem "Der Spiegel" uzyskał dostęp do kolejnych dokumentów - dodaje. - Bardzo lubię takie stwierdzenia. Ktoś im szufluje te dokumenty, które dowodzą nowych niespójności i znowu podważają wiarygodność zawodnika. Kluczowy dokument Lewandowskiego został antydatowany o 6 lat, być może po to, aby oszczędzić na podatkach. Ten dokument to umowa marketingowa, która jest najważniejszym punktem nieporozumienia pomiędzy Lewandowskim i K. Umowa nosi datę 1 kwietnia 2008 roku. Za jednorazową płatność 14 tys. euro Lewandowski zapewnił swojemu agentowi wszystkie przychody ze swoich przyszłych deali marketingowych.

1 października, Piotr Świerczewski: Jeżeli Czarek jest kapusiem, to nieładnie z jego strony

- Jeżeli Czarek K. jest kapusiem, to bardzo nieładnie z jego stronu. Za chwilę w środowisku piłkarskim Czarek K. może nie być traktowany poważnie. Już ma przecież konflikt z Bońkiem. A tacy konfliktowi ludzie najczęściej źle kończą. Jak się nazywa ten z Podkarpacia? Kazik Greń. Dobry przykład. Był konfliktowy i źle skończył - skomentował konflikt w rozmowie z Interią były reprezentant Polski, Piotr Świerczewski.

Co ciekawe, Cezary K. natychmiast do niego zadzwonił z pretensjami. Popularny "Świr" nie wyparł się jednak swoich słów. Nadal się upiera, że nie wolno donosić na kolegów.

7 października. Rzeczniczka Lewego: Robert wyznaczył profesora Siemiątkowskiego jako swojego adwokata

"Informujemy, że w związku z nasilającymi się w ostatnich tygodniach publicznymi atakami Pana Cezarego K. wymierzonymi w Roberta Lewandowskiego oraz jego rodzinę, podjęte zostały zdecydowane kroki prawne. Robert Lewandowski wyznaczył prof. Tomasza Siemiątkowskiego jako swojego adwokata, który będzie reprezentował go i jako jedyny udzielał informacji medialnych w tym zakresie. Uprzejmie prosimy o umożliwienie Robertowi Lewandowskiemu skoncentrować się na przygotowaniach do nadchodzących meczów reprezentacji Polski" - przekazała Interii rzeczniczka prasowa Roberta Lewandowskiego Monika Bondarowicz.

To był wyraźny sygnał, że "Lewy" nie zamierza biernie czekać na kolejne ataki ze strony byłego agenta.

8 października, Siemiątkowski zaczyna działać



Prawnik odpowiedzialny za interesy Lewandowskiego stwierdził, że posiada dowody wskazujące na działania K., które podlegają odpowiedzialności karnej. Były menedżer zawodnika miał żądać od niego kilkudziesięciu milionów złotych w zamian za milczenie.

Cezary K. utrzymywał, że jest w posiadaniu dokumentów świadczących o rzekomych oszustwach podatkowych "Lewego". Kapitan drużyny narodowej nie uległ wielomiesięcznemu szantażowi. Efekt? W dniu inauguracji rozgrywek Bundesligi niemiecki "Der Spiegel" opublikował materiał, który stawia piłkarza Lewandowskiego w roli przestępcy. W tle - jak można się domyślić - domniemane zaległości podatkowe.

23 października, "Die Welt": Siemiątkowski złożył doniesienie na Cezarego K.

Prawnik Roberta Lewandowskiego złożył doniesienie na byłego menedżera piłkarza - Cezarego K., w którym przedstawia dowody na to, iż ten dopuścił się szantażu i próby wymuszenia pieniędzy od "Lewego" - informuje "Die Welt".

To najpewniej w efekcie tego doniesienia Cezary K. został dzisiaj zatrzymany.



MiKi