FC Barcelona. Robert Lewandowski błyszczy skutecznością na treningu

Dzięki filmikowi, kibice mogli zobaczyć natomiast, jak wyglądały poszczególne części treningu Barcelony. Podczas gierki Robert Lewandowski popisał się skutecznością, notując hat-tricka . Pierwszą bramkę nasz snajper zdobył po podaniu z prawej strony i krótkiej zabawie z bramkarzem oraz obrońcą. Z drugiego gola cieszył się po pewnym, mocnym strzale, którym nie dał szans bramkarzowi, a trzecie trafienie to efekt sprytnego loba w wykonaniu "Lewego".

W niedzielę FC Barcelona zmierzy się w hitowym meczu La Liga z Atletico Madryt . "Duma Katalonii" ma coś do udowodnienia swoim fanom, bowiem jej dwa poprzednie mecze ligowe z Gironą oraz Getafe zakończyły się bezbramkowymi remisami . Mimo tych potknięć Robert Lewandowski i spółka zajmują pierwsze miejsce w tabeli La Liga z przewagą aż 11 punktów nad drugim Realem Madryt. "Królewskich" chce dogonić natomiast Atletico Madryt, a różnica między ekipami ze stolicy Hiszpanii wynosi zaledwie dwa punkty.

Robert Lewandowski czeka na gola w lidze. Xavi Hernandez broni Polaka

Sam Robert Lewandowski miał ostatnio problemy ze zdobywaniem bramek w oficjalnych rozgrywkach. W sześciu ostatnich meczach ligowych zanotował tylko dwa trafienia , co wzbudziło sporo wątpliwości dotyczących jego dyspozycji. Trener Xavi Hernandez nieustannie broni jednak naszego reprezentanta. "Robert Lewandowski wciąż jest najlepszym strzelcem w lidze. Uważam, że problemy leżą w naszej grze pomiędzy liniami i wykorzystywaniu przestrzeni. Lewy wciąż ciężko pracuje dla drużyny i daje nam naprawdę dużo" - mówił szkoleniowiec FC Barcelona po meczu z Getafe.