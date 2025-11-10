Robert Lewandowski po przerwie spowodowanej urazem, jakiego doznał podczas październikowego zgrupowania reprezentacji Polski, wrócił na boisko 2 listopada w ligowym meczu z Elche. Hansi Flick dał mu wówczas rozegrać jednak tylko 16 minut. Nieco dłużej Polaka na boisku oglądaliśmy kilka dni później w zremisowanym meczu Ligi Mistrzów z Club Brugge, kiedy to spędził na murawie 32 minuty. W obu spotkaniach nie wpisał się jednak na listę strzelców.

Polak do podstawowej jedenastki wrócił na niedzielny mecz z Celtą Vigo i szybko odpłacił niemieckiemu trenerowi za okazane mu zaufanie. Już w 10. minucie wyprowadził swój zespół na prowadzenie, pewnie wykorzystując rzut karny podyktowany po tym, jak ręką w szesnastce zagrał Marcos Alonso. Rywale szybko odpowiedzieli trafieniem, ale w 37. minucie ponownie do głosu doszedł Lewandowski, wykańczając dośrodkowanie Marcusa Rashforda. 37-latek w drugiej połowie skompletował hat-tricka, ponownie korzystając z centry Anglika.

FC Barcelona ostatecznie wygrała 4:2, a bohaterem hiszpańskich mediów został właśnie Lewandowski. Polski napastnik został też doceniony przez Flicka, który nie szczędził ciepłych słów pod adresem swojego podopiecznego.

FC Barcelona triumfuje, Hansi Flick komplementuje Roberta Lewandowskiego

Niemiecki szkoleniowiec nie krył zachwytu występem Lewandowskiego. Bez ogródek przyznał, że 37-latek prezentuje się inaczej, niż jeszcze niedawno. A to nie wszystko - od razu stwierdził, że ten występ na pewno dobrze podziała na Polaka.

"Po kontuzji, po której wrócił przed czasem, zobaczyłem innego Lewandowskiego, pozytywnego. To wspaniale, że strzelił trzy gole, które z pewnością dodały mu pewności siebie" - stwierdził Flick cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Cieszę się z powodu Roberta, ale też z powodu całego zespołu. To doda nam pewności siebie

Flick odniósł się też do przebiegu samego spotkania. Jak stwierdził, jego podopieczni po zmianie stron zaczęli prezentować się lepiej.

"W drugiej połowie graliśmy o wiele lepiej, broniliśmy o wiele lepiej. Dzisiaj był idealny dzień, jestem bardzo zadowolony z pracy z piłką i z tego, jak drużyna walczyła" - podkreślił.

FC Barcelona kolejny mecz rozegra już po przerwie reprezentacyjnej - 22 listopada podejmie Athletic Bilbao.

