Hansi Flick żegna się z Bayernem. "To było coś wyjątkowego"

Mecz Bayernu Monachium z Augsburgiem będzie nie tylko szansą dla Roberta Lewandowskiego na poprawienie rekordu Gerda Muellera, ale i pożegnaniem z drużyną kilku zawodników i trenera Hansiego Flicka. Dzień przed spotkaniem na konferencji prasowej niemiecki szkoleniowiec we wzruszających słowach pożegnał się z ludźmi związanymi z Bayernem.

