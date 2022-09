Hansi Flick wydaje książkę. Nie mogło w niej zabraknąć "Lewego"

Książka Flicka zapowiada się na niezwykle interesującą pozycję. Selekcjoner reprezentacji Niemiec planuje poruszyć w niej nie tylko opowieści o szatni Bayernu Monachium, ale też opowiedzieć o swoich osobistych dramatach, których niestety w jego życiu nie brakowało.

Flick: Robert Lewandowski całkowicie na to zasłużył

W książce nie mogło zabraknąć oczywiście Roberta Lewandowskiego. W jednym z fragmentów, które pojawiły się w "Bildzie", Flick opowiada o sytuacji, w której rozmawiał z polskim snajperem o pobiciu legendarnego rekordu Gerda Muellera i zdobyciu 40 bramek w jednym sezonie Bundesligi.

"Kiedyś obserwowałem Lewandowskiego, jak pracuje. Podziwiałem niesamowite umiejętności tego gracza. Zapytałem go wtedy, czy wie, ile wynosi rekord Bundesligi pod względem goli w sezonie, a on z uśmiechem odpowiedział, że koło 40. Mówiło się, że ten rekord jest wieczny, ale ja powiedziałem Robertowi, że on go pobije. Jego ambicja, wola walki, przygotowanie atletyczne i zaangażowanie w każdy trening sprawiały, że nie miałem co do tego wątpliwości. Jeśli ktoś miał pobić rekord Gerda Muellera, to tylko on. Całkowicie na to zasłużył" - pisał o Polaku Flick.

Jak podaje portal "Sport1.de", książka Hansiego Flicka ma mieć swoją premierę 20 września 2022 roku. Nie wiadomo jednak, czy będzie ona dostępna w Polsce. Selekcjoner niemieckiej reprezentacji miał współpracować z Jonathanem Sierckiem przy tworzeniu swojego dzieła.

Publikacja pt. "In the Moment - About Success, the Beauty of the Game and What Really Matters in Life" poruszać ma tematy z życia prywatnego 57-latka. Były piłkarz opowiedział tam m.in. o chorobie swojej żony Silke, która walczyła z rakiem piersi. Będzie to więc bardzo osobisty projekt.