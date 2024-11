Hansi Flick wprost o sytuacji Lewandowskiego: "To była zła decyzja" [WIDEO]

Dopiero drugi taki mecz FC Barcelona w tym sezonie

A jednak ostatnie spotkanie przed listopadową przerwą reprezentacyjną nie potoczyło się po myśli Flicka. Niemiec nie mógł skorzystać z Lamine'a Yamala, który narzeka na drobny uraz, i było to widoczne na boisku. Liderzy La Ligi mieli ogromny problem z kreowaniem dogodnych okazji. Baskowie, z kolei, wykorzystali jedną. W 33. minucie Sheraldo Becker urwał się obrońcom i bez problemów pokonał Inakiego Penę . Był to jedyny gol, jaki widzieli kibice zgromadzeni na Estadio Anoeta - i tak faktem stała się druga ligowa porażka FC Barcelona w tym sezonie. Pierwszą zaliczyła przeciwko Osasunie.

Mogło być inaczej. Flick nie ma wątpliwości, Lewandowski "okradziony"

Spotkanie mogło potoczyć się zgoła odmiennie. W 13. minucie Robert Lewandowski trafił do siatki i już cieszył się z gola, ale analiza VAR wykazała, że Polak znajdował się na minimalnym spalonym. Sytuacja nie była jednak łatwa do oceny. Późniejsze powtórki i kadry zdawały się udowadniać, iż 36-latek wystartował do piłki z "legalnej" pozycji i do tej pory trudno ustalić jednoznaczny werdykt.