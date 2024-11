Hansi Flick woli chwalić zespół niż poszczególnych piłkarzy. Docenia aktywność

- Jest wiele rzeczy, które napawają mnie dumą, ale koniec końców kiedy oglądam mecze, np. ten w Belgradzie widzę to, o co proszę piłkarzy, żeby byli drużyną. Kiedy spojrzysz na mecz z Espanyolem, to druga połowa nie była dobra, ponieważ nie byliśmy drużyną. W Belgradzie tak, przez 90 minut byliśmy aktywni jako drużyna, bardzo to doceniam. Ćwiczymy to z zespołem, żeby grali jako jedność, żeby bronili wspólnie. Łatwiej jest o jedność kiedy masz piłkę, w defensywie nie jest to takie proste, ale robią to bardzo dobrze, rozumieją się, i jest to coś, czego potrzebujemy tak w ataku jak i w obronie - podkreślił (cyt. za fcbarca.com).